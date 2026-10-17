De la tehnologia de ultimă generaţie, trecem la hoţii care au găsit o metodă mai rapidă de a face rost de bani. Nu mai dau târcoale bancomatelor, ci ţintesc terminalele de plată self-pay, pe care le sparg în mai puţin de 30 de secunde! Trei tineri din Călăraşi au ajuns în vizorul poliţiştilor din Bucureşti, după ce au făcut naveta peste 100 de kilometri pentru jafuri în Capitală. Doi spărgeau terminalele şi fugeau cu banii, în timp ce al treilea îi aştepta în maşină, cu motorul pornit. Un plan rapid, dar care i-a adus acum în faţa anchetatorilor!

Poliţiştii spun că adolescenţii faceau naveta în Bucureşti doar ca să sparga automate de plăţi. Liderul lor, un bărbat de 31 de ani, le asigura transportul cu maşina ca să reuşească să spargă mai multe automate într-un timp scurt.

”Ar fi deschis, prin forțarea ușii de acces cu un obiect metalic, terminalul electronic de plată din interiorul căruia au sustras caseta de depozitare a bancnotelor, împreună cu 3.446 de lei”, spune Diana Dănescu, Poliția Capitalei.

Imaginile sunt principalele probe în dosar

Şi chiar dacă aveau feţele acoperite şi purtau mănuşi, hoţii au fost prinşi. Anchetatorii au urmărit maşina pe camerele din Bucureşti şi văzut încotro merg, dar şi câte automate au forţat în zona Gării Obor. Oamenii care locuiesc în această zonă văd frecvent poliţia făcând cercetări.

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În ultima vreme, spargerile aparatelor de acest fel s-au înmulţit. Cel puţin în Bucureşti. Şi este posibil ca acest fapt să se datoreze în primul sistemului de securitate uşor de forţat al aparatelor. Pare că aparatele de plată au înlocuit bancomatele în preferinţele hoţilor.

La finalul lunii septembrie, alți trei indivizi au fost prinși de polițiști, după ce ar fi furat aproape 32.000 de lei din mai multe terminale de plată a facturilor. Atunci, jaful s-a încheiat prost pentru hoţi, care în goana lor au lovit mai multe autospeciale cu girofar şi au rănit un poliţist.