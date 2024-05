Incidentul a avut loc pe 26 mai, alerta fiind dată chiar de turiştii străini după ce au rămas blocaţi pe drumul problematic. Ruta pe care au ales-o turiştii nu ducea nicăieri, era un drum înfundat, ei nerespectând semnele care indicau că accesul este interzis.

Reacţia dură a Salvamont Neamţ

"Am finalizat o intervenţie prin care am evacuat o familie de cetăţeni germani aflată, să zicem în dificultate şi cu ditamai camperul în iminenţă de a se prăbuşi în gol. Veniţi dintr-o tară în care şi musca e amendată dacă se aşeaza pe alt wursti decât are voie, turiştii au ignorat semnele şi avertizările amplasate la intrarea pe drumurile forestiere unde este şi la ei şi la noi interzisă circulaţia publică şi, după mai multe tentative de suspendare au reuşit să pună autorulota la cumpănă deasupra unei râpe de peste 30 de metri. Au sunat la 112 şi s-a rezolvat graţie şi noilor utilaje de troliere de pe autospecialele primite de la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. Nu ştim cum au dres-o cu restul autorităţilor dar ştim sigur că dacă o familie de-a noastră făcea bâlciul ăsta, într-o duminică, prin pădurile din Bavaria, toată povestea ar fi umplut ziarele germane cu povestea turiştilor necivilizaţi care oripilează lumea civilizată", a declarat Raul Papalicef, şeful Salvamont Neamţ.

