Caz tulburător în Brașov. O femeie de 39 de ani a fugit aseară din propria casă, plină de sânge, cu băiețelul ei de numai opt ani de mână. În urmă a rămas soțul care o atacase cu un cuțit, de față cu cel mic. Femeia nu a fugit departe, ci la câțiva pași de bloc, unde a cerut ajutor pe unde a putut. Din fericire, aceasta a supraviețuit.

Agresiunea a avut loc la etajul 1 al unui bloc de locuințe. Femeia a reușit să iasă în fugă din apartament însoțită de copil. S-a refugiat într-o cofetărie aflată la aproximativ 10 metri de ieșirea din casa scărilor și de acolo a cerut ajutor.

Mărturiile locatarilor: "A deschis uşa şi a zburat"

"Au început să se audă zgomote și țipete foarte, foarte tari. Și tot striga "Mă sufoc!" sau "Mă omoară!" Și se tot auzea un ‘tomp, tomp’, zgomote de genul. Și am sunat la 112 că eram și eu și iubitul meu speriați. Cât vorbeam la telefon cu 112, s-a auzit ușa de la apartament, a deschis ușa și a zburat, a fugit cineva pe scări în jos", povestește o locatară.

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"Am sunat la 112 că m-a rugat doamna. Era disperată", spune o angajată a cofetăriei unde femeia a cerut ajutor.

Femeia s-a refugiat într-o cofetărie, împreună cu cel mic

Cu ultimele puteri, femeia a reușit să se refugieze împreună cu copilul cel mic în cofetărie, până la venirea salvatorilor.

"Deci a fugit mama cu copilul și pe urmă a sunat fata de la cofetărie la. A scos-o pe targă, era tăiată", spune un vecin.

Agresorul ar fi încercat să-şi ia viaţa

Între timp, în bloc, situația devenea și mai tensionată. Soțul de 46 de ani s-a încuiat în apartament. După ce și-a atacat soția cu brutalitate, ar fi încercat să-și ia viața. Polițiștii au forțat ușa și au reușit să intre, dar l-au găsit inconștient.

"Soția, care are trei plăgi, una toracică, una frontală și una la urechea stângă. Soțul, tentativă după aceea de suicid, intubat, ventilat, în comă", spune Cătălin Clinciu, medic UPU Brașov.

Femeia, însă, a primit îngrijiri din partea medicilor și va pleca acasă în curând.

Cei doi au împreună trei copii. Băiețelul cel mic, în vârstă de 8 ani, a fost martor la atac.

"Mi s-a pus pielea găină. Nu mai ai siguranță în România ca femeie", spune o brașoveancă.

În spatele ușilor închise, violența domestică continuă să lase urme adânci. 32 de femei au fost ucise în România de parteneri sau de soți de la începutul acestui an.