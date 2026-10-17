O femeie a fost atacată de urs în timp ce îşi ducea copilul la cursuri, în Covasna. Cel mic a reuşit să fugă, dar mama lui a fost atacată din spate şi a suferit răni grave. Iar detaliul care ridică cele mai multe semne de întrebare este că autorităţile căutau deja animalul în zonă, după ce prezenţa lui fusese semnalată primarului cu puţin timp înainte de atac.

O femeie din Zălan, judeţul Covasna, a fost dusă la spital şi operată de urgenţă, după ce a fost atacată de un urs pe un drum din sat, în timp ce-şi ducea copilul la şcoală. Fiul ei a reuşit să fugă şi să se refugieze într-o curte, însă ea a fost prinsă de animalul sălbatic, care a sfăşiat-o cu ghearele, provocându-i răni adânci la şold şi la mâini. După atac, ursul s-a retras şi nu a mai fost găsit. Primarul din Bodoc este decis să împuşte orice urs care apare în comună punând în pericol vieţile oamenilor. „Eu nu stau să tranchilizez şi să relochez niciun urs. Dacă este pe stradă, în localitate, va fi împuşcat direct. Nu putem sta la nesfârşit să ascultăm de ONG-uri şi să lăsăm urşii să ne omoare”, afirmă edilul.

Joi dimineaţă, o femeie a fost atacată de un urs pe o stradă din Zălan, când îşi ducea copilul de mână la şcoală. Animalul a apărut brusc în spatele lor, iar copilul a apucat să fugă şi să se refugieze într-o curte, însă mama sa a fost prinsă de urs chiar dacă a fugit şi ea.

"Copilul a fugit într-o curte, iar femeia a fugit şi ea. Ursul a venit din spate şi a prins-o. Nu a muşcat-o, a zgâriat-o cu ghearele, însă destul de puternic, pentru că a avut nevoie să fie cusută. E lovită la şold şi pe mâini. A avut noroc că era îmbrăcată cu o geacă groasă", a declarat pentru covasna45.ro primarul comunei Bodoc, Fodor István.

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Auzind strigătele disperate ale femeii, oamenii au ieşit imediat din case. La locul atacului au venit, în scurt timp, primarul, medicul veterinar, un vânător, jandarmii şi ambulanţa, însă ursul nu a mai fost găsit.

Potrivit publicaţiei citate, primarul Fodor István e decis să împuşte orice urs care apare pe străzile comunei Bodoc, indiferent de mărime, vârstă sau greutate.

"Eu nu stau să tranchilizez şi să relochez niciun urs. Dacă este pe stradă, în localitate, va fi împuşcat direct. Nu putem sta la nesfârşit să ascultăm de ONG-uri şi să lăsăm urşii să ne omoare. Nu se poate aşa ceva. Nu avem în ţara asta un ministru, un decident la ministerul Mediului care să asculte şi de noi, cei din satele de munte şi care să înţeleagă această situaţie foarte gravă. Urşii dominanţi ocupă teritorii foarte mari în păduri, iar ceilalţi vin în localităţi, în livezi, în porumb, pe terenuri agricole. Eu îmi asum această decizie, de a împuşca orice urs care intră în localitate", a mai spus primarul.

Vineri, femeia a fost operată la Spitalul Judeţean Sfântu Gheorghe, iar intervenţia a durat aproximativ două ore, în prezent, ea fiind în stare stabilă.

Managerul Spitalului Judeţean Sfântu Gheorghe, András-Nagy Róbert, a precizat pentru covasna45.ro că pacienta a fost adusă la Urgenţă, după care a fost transferată la secţia de Ortopedie, unde a fost operată, având şoldul dislocat. Potrivit medicului, riscul major este, în prezent, acela al unei infecţii, de aceea, femeia este monitorizată permanent.

"După ce a fost stabilizată şi s-a făcut o evaluare, echipa de medici a decis să o opereze. Avea o fractură de bazin. Practic, în urma atacului, i s-a deplasat osul şi a fost readus în poziţie prin intervenţie chirurgicală. În acest moment, este în salon, este monitorizată. Este în special monitorizat riscul unei infecţii, care este enorm. Din punct de vedere medical, operaţia a decurs bine. Urmează câteva săptămâni de repaus la pat şi apoi câteva luni de recuperare. A fost o operaţie grea", a declarat András-Nagy Róbert pentru publicaţia citată.

Familia va depune documentele medicale ale femeii la Agenţia de Protecţie a Mediului Covasna, pentru a primi despăgubiri.

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite intervenţia imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor urşilor asupra persoanelor şi bunurilor acestora, precum şi dublarea numărului de urşi împuşcaţi pentru anii 2026 şi 2027, de la aproape 500 la aproape 1.000 de exemplare atât pentru prevenţie, cât şi pentru intervenţie. În mai, Nicuşor Dan a atacat legea la Curtea Constituţională, însă sesizarea i-a fost respinsă de către judecători în iunie 2026.

Astfel, potrivit legii, pot fi vânaţi în acest an aproape 900 de urşi bruni, reprezentând cotă de prevenţie la nivel naţional, şi 110 exemplare de urs brun reprezentând cotă de intervenţie la nivel naţional.

Miza centrală a noului cadru legislativ este eliminarea blocajelor birocratice reclamate de către primarii din localităţile care se confruntă cu atacuri din ce în ce mai dese ale urşilor înfometaţi, facilitând reacţia rapidă atunci când animalele sălbatice coboară la tomberoane sau intră în gospodării.

Astfel, legea permite intervenţia rapidă în localităţi menţinând şi eficientizând structura echipei de intervenţie imediată, condusă de primar sau viceprimar, alături de jandarmi, personal tehnic cinegetic şi medic veterinar. Potrivit legii, în funcţie de nivelul de risc, dacă ursul doar caută în gunoaie sau dacă devine agresiv, echipa locală poate decide pe loc, fără aprobări de la minister, alungarea, tranchilizarea şi relocarea, dar şi eutanasierea sau împuşcarea.

De asemenea, au fost simplificate regulile privind contractele de permanenţă pe care primăriile le încheie cu medicii veterinari şi asociaţiile de vânătoare. În trecut, lipsa acestor contracte lăsa autorităţile locale fără acoperire legală, blocând intervenţia la timp.

Specialiştii spun că noile cote, adoptate cu mare greutate, sunt oricum prea mici, dat fiind numărul uriaş de urşi, potrivit estimărilor, între 12.000 şi 15.000.