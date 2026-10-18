Femeie de 85 de ani, găsită carbonizată într-o casă cuprinsă de flăcări din Galaţi

O femeie de aproximativ 85 de ani a fost găsită carbonizată într-o locuinţă cuprinsă de incendiu, duminică în localitatea Matca, o comună din judeţul Galaţi, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi.

Un incendiu a izbucnit la o locuință din localitatea Matca, județul Galați. Pompierii din cadrul Detașamentului Tecuci au intervenit cu trei autospeciale de stingere, iar la fața locului a fost trimisă și o ambulanță SAJ.

În interiorul casei, salvatorii au găsit trupul carbonizat al unei femei în vârstă de aproximativ 85 de ani.

În urma incendiului au fost distruse diverse bunuri din locuinţă, iar acoperişul şi anexele au fost avariate.

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Potrivit ISU Galaţi, cauza probabilă a incendiului a fost "efectul termic al focului, pe fondul neglijenţei în utilizarea acestuia".

La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului Tecuci, cu trei autospeciale de stingere, şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.