Nici drumul spre şcoală nu e lipsit de pericole. La Covasna, o femeie a fost atacată de urs chiar în timp ce-şi ducea copilul la cursuri. Cel mic a reuşit să fugă la timp, în timp ce mama lui a fost atacată din spate şi are acum răni grave. Culmea, totul s-a întâmplat în timp ce autorităţile erau pe teren şi căutau animalul - prezența lui fusese semnalată primarului cu puțin timp înainte de atac.

Totul s-a întâmplat în primele ore ale dimineții, când femeia își ducea copilul la școală, în satul Zălan. La un moment dat, celor doi le-a ieșit în cale un urs, iar de frică au luat-o la fugă.

Cel mic s-a refugiat în curtea unui localnic, însă femeia a fugit în direcția opusă. A fost ajunsă din urmă de animalul sălbatic și pusă la pământ. Ursul nu a mușcat-o, însă i-a provocat răni grave cu ghearele. Femeia a fost transportată ulterior la spital, cu leziuni profunde în zona coapsei, a șoldului și pe brațe. După atac, ursul a fugit spre o livadă din apropiere și nu a mai fost găsit, deși a fost căutat de numeroși oameni.

Culmea, aceiași oameni îl căutau și înainte de atac, pentru că autoritățile fuseseră deja alertate de prezența animalului în zonă. Ulterior, a fost montată o cușcă-capcană cu momeală, iar pentru siguranța lor, toți elevii din comună, inclusiv cei din zonele mai izolate, vor fi transportați la școală cu microbuzul.

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La începutul acestei luni, președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite intervenția imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra oamenilor. Legea a dublat și numărul urșilor care pot fi împușcați în anii 2026 și 2027, de la aproape 500 la aproape 1.000 de exemplare.