Video Filmul accidentului de la Obor, în care o femeie și-a pierdut viața. Cum s-a produs tragedia
O femeie de 43 de ani a murit în Capitală, după ce a fost lovită de un autocar într-o zonă extrem de circulată, pe Șoseaua Colentina, la intersecția cu Șoseaua Ștefan cel Mare.
Totul s-a întâmplat în momentul în care femeia de 43 de ani a traversat neregulamentar intersecția de la Obor. La un moment dat, un șofer care circula regulamentar la volanul unui autocar a lovit-o din plin, iar impactul a fost fatal.
Din nefericire, femeia și-a pierdut viața pe loc, iar medicilor sosiți la fața locului nu le-a mai rămas decât să constate decesul victimei.
La volanul autocarului se afla un bărbat de 50 de ani, din Serbia, care a fost testat cu aparatele DrugTest și etilotest, rezultatele fiind negative. Ancheta continuă, iar trupul neînsuflețit al femeii a fost preluat de medicii legiști și transportat la INML pentru efectuarea necropsiei.
Reporter de noapte la Observator Antena 1. Activează în presă din 2021, fiind atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel "nu știi niciodată ce urmează" care te ține mereu în priză. ➜