O femeie de 43 de ani a murit în Capitală, după ce a fost lovită de un autocar într-o zonă extrem de circulată, pe Șoseaua Colentina, la intersecția cu Șoseaua Ștefan cel Mare.

Totul s-a întâmplat în momentul în care femeia de 43 de ani a traversat neregulamentar intersecția de la Obor. La un moment dat, un șofer care circula regulamentar la volanul unui autocar a lovit-o din plin, iar impactul a fost fatal.

Din nefericire, femeia și-a pierdut viața pe loc, iar medicilor sosiți la fața locului nu le-a mai rămas decât să constate decesul victimei.

La volanul autocarului se afla un bărbat de 50 de ani, din Serbia, care a fost testat cu aparatele DrugTest și etilotest, rezultatele fiind negative. Ancheta continuă, iar trupul neînsuflețit al femeii a fost preluat de medicii legiști și transportat la INML pentru efectuarea necropsiei.

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