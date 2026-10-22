La doar trei zile după atacul de la Bistriţa un nou incident de violenţă extremă a avut loc într-o şcoală. S-a întâmplat într-un liceu din Piteşti, unde un elev de clasa a noua a venit înarmat cu o macetă şi a atacat doi colegi. Unul dintre adolescenţi a fost rănit la antrebraţ şi transportat la spital. Totul ar fi pornit de la un conflict mai vechi.

Potrivit informațiilor, joi dimineață, băiatul de clasa a noua a venit la liceu, iar după o scurtă discuție cu colegii săi a izbucnit un conflict. Inițial, a fost un conflict verbal, care a escaladat suficient de repede încât să devină unul fizic.

La un moment dat, băiatul a scos un cuțit din rucsac și i-a atacat pe ceilalți doi colegi cu care purta această discuție. Un profesor a reușit să-i despartă și a sunat la poliție. Polițiștii au venit la liceul din Pitești, au început cercetările la fața locului și l-au preluat pe băiatul de clasa a noua pentru a-l audia și pentru a afla cu exactitate de la ce a pornit totul.

În ceea ce îi privește pe ceilalți doi elevi, aceştia au fost răniți, însă starea lor de sănătate este stabilă în acest moment. Sunt în grija medicilor. Rămâne de văzut ce vor spune cadrele medicale despre aceștia și cum evoluează starea lor, dar și cum evoluează această anchetă deschisă deja de Parchet.