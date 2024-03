Un cunoscut chirurg de la Spitalul Floreasca este pus oficial sub acuzare pentru că acum patru ani şi-ar fi înţepat intenţionat doi colegi cu un bisturiu infectat. Pacienta de pe masa de operaţie avea hepatita C, iar medicii răniţi au fost nevoiţi să facă tratament profilatic. Chirurgul lucrează şi acum la Spitalului de urgenţă, iar conducerea unităţii medicale spune că până la decizia instanţei este nevinovat.

Chirurgul ar fi avut o criză de nervi în timp ce opera o femeie de 86 de ani.

Cristina Filip, reporter Observator: Sorin Păun a scos electrocauterul din pacientă şi i-a înţepat pe doi dintre medicii care îl asistau la operaţie. Incidentul este agravat de faptul că femeia era infectată cu virus hepatic C.

Una din doctoriţele rănite a făcut tratament profilactic.

Ștefania Manolescu, director medical Spitalul Judeţean Buzău: Domnul doctor mi-a cerut atunci să ies din sală, am ieşit din sală. Am fost la Matei Balş, am primit tratament pentru aşa ceva. Nu am cerut o justificare pentru comportamentul de atunci, pot pune şi pe seama stresului intraoperator. Dar am discutat cu domnul doctor.

Medici agresaţi fizic şi verbal de Sorin Păun

Trei zile mai târziu, 16 medici au înaintat o plângere scrisă conducerii spitalului, prin care cereau demiterea şefului secţiei de chirurgie. În document erau amintite mai multe cazuri de medici agresaţi fizic şi verbal de Sorin Păun: "Nu sta ca (...), fă şi tu (...) ceva! Lasă-mă (...) în pace. Mare lucru ce ai făcut, ridică, mă, de aici! De aici! Du-te în (...)!"

Sorin Păun a mai fost în centrul unui scandal în 2016. A fost numit manager interimar al spitalului de urgenţă în aprilie, iar cinci luni mai târziu a fost obligat să se retrgă, după ce peste 20 de medici şi asistente l-au acuzat de rele tratamente.

Medic: Este un gest extrem de protest faţă de managementul actual.

Medic: Plata salariilor penru munca suplimentară în gărzi se va asigura din banii pentru medicamente şi materiale sanitare.

Medic: Lipsa anumitor medicamente şi materiale sanitare şi o anume atitudine faţă de personal care este agresiv-grosolană, să zicem.

Chirurgul este cercetat pentru purtare abuzivă, lovire şi alte violenţe

În 2020, Sorin Păun a revenit într-o funcţie de conducere. A fost numit la şefia secţiei chirurgie, deşi la Ministerul Sănătăţii existau zeci de denunţuri din partea colegilor săi. Mai mult, 20 de medici rezistenţi au părăsit spitalul, motivând că nu mai suportă comportamentul lui Păun. Acum, chirurgul este cercetat pentru purtare abuzivă, o formă agravantă a infracţiunii de lovire şi alte violenţe. Până la finalizarea anchetei, doctorul va continua să opereze.

Bogdan Opriţa, manager Floreasca: A fost pusă în aplicare începerea urmăririi penale. În conformitate cu codul muncii noi nu putem să luăm nicio măsură atâta vreme cât dânsul nu este trimis în judecată.

Chirurgul Sorin Păun este şi profesor la Universitatea de Medicină. Potrivit declaraţiei de avere încasează peste 17.000 de lei lunar. Sorin Păun este căsătorit cu Diana Loreta Păun, consilier prezidenţial la Cotroceni. Până la această oră, medicul Sorin Păun nu a putut fi contactat pentru a comenta situaţia.

