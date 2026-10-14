Filmul "Jurnalul unei cameriste", regizat de Radu Jude, se află pe lista scurtă la European Film Awards 2027

Filmul "The Diary of a Chambermaid" ("Jurnalul unei cameriste") regizat de Radu Jude a intrat pe lista scurtă pentru European Film Awards 2027.

Potrivit unui comunicat al companiei de producţie şi post-producţie Avanpost transmis AGERPRES, anunţul a fost făcut miercuri de Academia Europeană de Film.

"Recunoaşterea din partea Academiei Europene de Film este foarte importantă pentru un film de autor realizat în coproducţie internaţională. Şi încă un motiv de bucurie e faptul că shortlistul European Film Awards îl aduce în atenţia industriei europene, chiar în pragul lansării în cinematografele din România", au declarat Vlad Rădulescu şi Carmen Rizac (Avanpost).

Filmul este scris şi regizat de Radu Jude şi produs de Said Ben Said (SBS Productions), Vlad Rădulescu şi Carmen Rizac (Avanpost), într-o coproducţie Franţa - România. Este primul lungmetraj al lui Radu Jude vorbit preponderent în limba franceză şi realizat majoritar în afara României.

Articolul continuă după reclamă

Pelicula spune povestea Gianinei, care lucrează ca menajeră pentru o familie înstărită din Bordeaux. Se dedică total îngrijirii fiului angajatorilor ei, în timp ce fiica ei creşte departe de ea, în România. Crăciunul se apropie, iar Gianina speră să-şi poată revedea fetiţa, se arată în prezentarea filmului.

Distribuţia include actori români şi internaţionali, printre care Ana Dumitraşcu, Sofia Drăgoman, Ilinca Manolache, Liliana Ghiţă, Marie Riviere, Melanie Thierry şi Vincent Macaigne. Imaginea filmului este semnată de Marius Panduru, iar montajul de Cătălin Cristuţiu.

Publicul din România poate urmări filmul în cadrul Les Films de Cannes a Bucarest, la proiecţiile confirmate până acum: 22 octombrie, ora 18:30, Cinema Studio, Timişoara; 29 octombrie, ora 19:30, Apollo111, Bucureşti; 30 octombrie, ora 16:00, Cinema Muzeul Ţăranului, Bucureşti. Programul proiecţiilor din Cluj-Napoca, Iaşi şi Arad urmează să fie anunţat de organizatori.

Filmul intră în cinematografele din România pe 20 noiembrie, distribuit de Independenţa Film.

După premiera mondială de la Cannes din Quinzaine des Cineastes, filmul a fost selectat la Toronto International Film Festival, în secţiunea Wavelengths, şi la New York Film Festival, în Main Slate.