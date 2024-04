Vezi și

Bărbatul în vârstă de 56 de ani lua masa singur în restaurantul din Braşov. Iniţial, nimeni nu şi-a dat seama că şi-a piedut cunoştinţa.

În stop cardio-respirator la terasă

"Nu ştim ce s-a întâmplat, pentru că noi am crezut că s-a efectuat un infarct. Era lumea pe terasă şi nimeni nu şi-a dat seama că cineva s-a înecat. Omul deja părea că doarme şi am fost chemat eu. Am văzut că era schimbat la faţă şi nu dădea niciun semn vital", povesteşte administratorul restaurantului.

De aici, a pornit o cursă contracronometru pentru a-i salva viaţa. Angajații restaurantului au chemat ambulanța. Medicii sosiţi la restaurant l-au găsit pe om în stop cardio-respitator, dar au reuşit să-l resusciteze. Când a ajuns la spital, avea puls şi respira.

"Echipajul medical de urgenţă 0 a ajuns la pacient după 6 minute şi jumătate. Doar atunci a început resuscitarea. După 26 de minute, inima pacientului a fost pornită din nou, iar pacientul şi echipajul medical au ajuns aici, la Unitatea de Primiri a Urgenţeţelor a Spitalului Clinic Judeţean Braşov", transmite Claudiu Loghin, reporter Observator.

Bărbatul s-ar fi înecat cu mâncare

Medicii au găsit resturi alimentare în plămânii bărbatului. "Pacientul a ajuns cu nişte leziuni hipoxice destul de severe, era resuscitat. A durat undeva la 6 minute şi jumătate să ajungă ambulanţa la faţa locului din momentul solicitării. Deci pacientul era într-o stare generală foarte gravă, cu leziuni cerebrale importante. 6 minute, creierul începe să moară, din păcate", a declarat dr. Romeo Boancă, medic coordonator UPU Brașov.

La Brașov, nu este nicio echipă de medici care să extragă resturile alimentare dintr-o asemenea zonă a sistemului respirator. Cum victima era în stare foarte gravă, au fost trimişi doi medici ai Institutului "Marius Nasta" din Bucureşti. Deşi operaţia a fost un succes, pacientul s-a stins din viaţă la două ore după.

"Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Braşov efectuează la acest moment cercetări în cadrul unui dosar penal pe care l-au deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă", a declarat Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Brașov.

Nimeni nu poate spune cu certitudine ce şanse ar fi avut victima, dacă cei din jurul lui începeau la timp manevrele de resuscitare. Statistica spune că rata de supraviețuire e mai mare, în cazurile în care oamenii din jur se mobilizează şi acordă primul ajutor înainte de sosirea Ambulanţei.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Sunteţi la curent cu ofertele în ceea ce priveşte titlurile de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰