La mai bine de 72 de ore de când păsările au fost descoperite fără suflare, Garda de Mediu a înfiinţat o comisie, iar pe lacul Techirghiol au ajuns toate instituţiile care au ignorat problema trei zile. La începutul săptămânii un activist de mediu a văzut călifarii morţi şi a anunţat autorităţile, dar a fost plimbat de la o instituţie la alta.

"Am sunat la primăria techirgiol. Nu am primit un răspuns clar referitor la ridicarea acestora de pe domeniul public, apoi am sunat la DSV Constanța unde mi-au recomandat să le iau și să le duc la sediu", spune Mădălin Șopoglu, activist de mediu.

De-a lungul lacului Techirghiol mai multe păsări moarte sunt între stufăriș și apă. De 2 zile 4 instituții ale statului încearcă să găsească răspunsul la întrebarea: "cine le ridică?" Agenția națională pentru arii protejate, DSV, Garda de mediu sau primăria.

Iniţial, reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare au susţinut că ei se ocupă doar de probe pentru analize. Nicidecum de cadavre.

Corina Ivanciu - director DSV Constanţa: Nu am fost anunţată de către ANSVSA.

Reporter: Sesizarea e de luni, astăzi este miercuri.

Corina Ivanciu - director DSV Constanţa: Tot ce se poate. Am fost în concediu. Noi nu adunăm păsările moarte, le prelevăm probe. Ecarisarea teritoriului revine în sarcina primăriei.

Trei ore mai târziu, instituţia s-a răzgândit

"Le ducem la DSVSA Constanţa, la laborator. Se va face un examen de laborator în vederea depistării infecţiei aviare", spune Dinu Culeţu, DSV.

"Obligaţia noastră, conform legii, a fost să anunţăm Autoritatea Nationala Pentru Arii Protejate", spune Mihaela Dumitrache, şef Serviciu primăria Techirghiol.

Am fost direcţionaţi către Garda de Mediu. Păsările migratoare au ales să nu mai plece de la noi din ţară pentru că în ultimii ani au avut parte de ierni foarte blânde. Dar gerul cumplit de săptămâna trecută pare că le-a fost fatal.

"A fost o perioadă în care nu s-au hrănit și este posibil că biologic să se deprecieze și dacă există vreo boală să afecteze un număr mai mare de păsări", spune Adrian Bîlbă, medic veterinar.

Dacă vrem să venim în ajutorul păsărilor, medicii veterinari ne recomandă ca în zilele geroase să le hrănim cu grăunţe şi cereale. În niciun caz cu pâine.

