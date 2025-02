Oamenii din Chiajna au sunat toată noaptea la 112. Pompierii au fost chemaţi de 65 de ori cu autoscările ca să deszăpezească acoperişurile şi să adune ţurţurii, inclusiv la blocul în care locuia victima. Cu toate acestea, pe uşa scării de bloc locatarii sunt anunţaţi că încă mai e pericol.

"Până nu se întâmplă o crimă, nu face nimic. De ce îmi pui tu mie pe uşă să mă feresc de gheţuş când tu că administraţie trebuie să te ocupi de aşa ceva? Cunosc fata, săraca lucra să facă un ban. Era femeie de serviciu. Uitați, și acum e gheţuş sus", spune un vecin.

"Am văzut că au început să dea gheaţa de la blocuri de sus, ţurţuri si tot ce pică dar a trebuit să moară cineva, doamne fereşte ca să intervină", spune un alt vecin.

Moartea femeii de doar 35 de ani a şocat o întreagă comunitate

"Chiar pe aici am trecut, luni la ora 10 chiar pe aici am trecut. (O cunoşteaţi?) De 8 ani. De la firmă, că e şefa noastră. Ea se ocupa de noi. Era o doamnă extraordinară. 35 de ani.. păcat, păcat. Şi doi copilaşi. Chiar ieri am vorbit cu ea. Era o doamnă extraordinară", povesteşte o colegă.

"Eu am auzit când s-a desprins bucată și m-am uitat pe geam... foarte greu mi-am revenit, foarte foarte greu. A fost soţia administratorului blocului acestuia", mărturiseşte o vecină.

Adică cel care, potrivit legii, ar fi trebuit să se asigure că zăpada depusă şi ţurţurii nu pun în pericol vieţile trecătorilor. Blocul are opritoare de zăpadă montate alternativ şi pe două rânduri, însă asta nu a fost suficient. Înclinația a făcut ca de pe acoperiș să se deprindă o bucată mare de zăpadă înghețată. Martorii spun că pe femeie a căzut o bucată de gheață lată de mai bine de 1 metru.

"Gândiţi-vă că zapada afânată are undeva la 100 de kilograme pe metru cub, pe când gheaţa este mult mult mai mare, mai grea. Undeva la 300, 400 de kilograme", spune Mihai Cristian, consultant tehnic.

Potrivit legii, şi poliţia locală ar fi trebuit să îi avertizeze pe locuitori, încă de săptămâna trecută, că sunt obligaţi să cureţe zăpada la 24 de ore după ce ninsoarea s-a oprit şi mai apoi să îi sancţioneze pe cei care nu respectă legea.

"La 24 de ore după ce a stat zăpada s-au dat amenzi? Nu, pt că nu a fost cazul cu deszăpezirea ca toate asociatiile au promis că deszăpezesc, ca dovadă că nu s-au ţinut de treabă", spune Florin Petrescu, purtător de cuvânt Primăria Chiajna.

Asociaţiile de locatari pot apela la firme specializate sau la pompieri, în anumite cazuri.

"Intervenţia pompierilor se poate realiza doar în situaţii speciale, atunci când sunt puse în pericol vieţi sau se pot produce pagube materiale iar înălţimea imobilelor sau conditiile de amplasare a acestora nu permit administratorilor să acţioneze în siguranţă pentru îndepărtarea ţurţurilor", spune Ștefan Eduard, sublocotenent ISU Bucureşti Ilfov.

După moartea femeii, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Asociaţia de locatari riscă o amendă de până la 2.500 de lei iar administratorul blocului, soţul femeii ucise, ar putea fi sancţionat cu până la 10.000 de lei pentru că nu şi-a îndeplinit atribuţiile.

