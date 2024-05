Formula 1. Fostul pilot Sebastian Vettel, omagiu pentru Ayrton Senna cu ocazia Marelui Premiu al regiunii Emilia Romagna

Fostul pilot de Formula 1 Sebastian Vettel a organizat mai multe activităţi pentru a-i aduce un omagiu regretatului Ayrton Senna, legendă a acestei discipline, cu ocazia Marelui Premiu al regiunii Emilia Romagna, ce are loc în weekend, informează DPA, potrivit Agerpres .

Vettel, de patru ori campion mondial, i-a invitat pe actualii piloţi de pe grilă la o plimbare pe pistă joi la Autodromo Enzo e Dino Ferrari, unde Senna a suferit un accident fatal în urmă cu 30 de ani. Ei se vor întâlni la linia de start şi se vor opri, pentru un moment de reculegere, lângă monumentul lui Senna de la curba Tamburello, unde brazilianul şi-a pierdut viaţa.

Sebastian Vettel, omagiu pentru Ayrton Senna

După parada piloţilor dinaintea cursei de duminică, Vettel va conduce un monopost McLaren MP4/8 în jurul pistei. Acest model a fost condus de Senna în 1993, ultimul său sezon cu McLaren înainte de a concura pentru Williams.

Sub deviza "Senna pentru totdeauna", Vettel a purtat tricouri produse în memoria brazilianului, de trei ori campion mondial. Profiturile vor fi donate unor organizaţii de caritate, jumătate din suma obţinută fiind destinată Fundaţiei Ayrton Senna.

"Aveam doar şapte ani când a avut loc accidentul. Tata mi-a spus ce mare pilot a fost Ayrton Senna. Era un mare fan al lui Ayrton şi mi-a făcut cadou o mică maşină de jucărie ca cele pilotate de Senna", a spus Vettel.

"Ceea ce am apreciat în mod deosebit la el mai târziu a fost faptul că nu a fost doar unul dintre cei mai mari piloţi din toate timpurile, dar şi că a arătat compasiune şi sprijin pentru problemele sociale adesea dificile şi sărăcia din ţara sa, Brazilia", a adăugat germanul.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Cunoaşteţi cazuri în care medicii au refuzat nejustificat să facă întrerupere de sarcină? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰