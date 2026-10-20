Fostul primar al oraşului Balş, actual şef al companiei de apă din oraş, a fost filmat când primea mită un iepure şi un mistreţ. În schimbul cărnii de vânat, ar fi trebuit să prelungească contractul de muncă unui angajat. Imaginile compromiţătoare cu fostul primar au fost filmate în casa subalternului şi postate în online.

Scandal la Balș, unde fostul primar al orașului, Mădălin Teodosescu, a fost filmat în timp ce primea un iepure și un mistreț de la un angajat al companiei de apă. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, fostul primar ar fi primit vânatul în schimbul prelungirii contractului angajatului.

Imaginile au fost filmate în locuința bărbatului, chiar în momentul în care Teodosescu a mers pentru a primi acest cadou. În înregistrare, fostul primar îi explică angajatului că nu a putut să-i prelungească contractul, deoarece directorul nu se afla la birou. În schimb, contractul ar fi fost semnat de unul dintre adjuncții acestuia.

Mădălin Teodosescu este în prezent directorul sediului secundar al companiei de apă. Acesta a fost primar al orașului Balș și consilier județean din partea PNL.

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