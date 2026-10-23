În această seară, două lumi se întâlnesc pe drumurile Capitalei - cea a petrecăreţilor şi cea a pasionaţilor de un stil de viaţă sănătos. Va fi un eveniment sportiv şi, cum ne-am obişnuit, va impune câteva restricţii de circuraţie. De data asta pe Șoseaua Kiseleff.

Friday Nightllights ajunge pentru prima oară în România, iar startul evenimentului va avea loc vineri seară. Evenimentul sportiv a luat naștere în urmă cu trei ani, la Londra, cu scopul de a încuraja oamenii să își petreacă seara de vineri într-un mod diferit și mai sănătos, aducând laolaltă alergători pentru o cursă de 5 kilometri. Astfel, străzile Capitalei vor prinde din nou viață, cu muzică, lumini și energia tuturor participanților.

Evenimentul vine însă la pachet și cu o serie de restricții de trafic. Între orele 17:00 și 23:00, traficul va fi restricționat pe Șoseaua Kiseleff, dar și pe strada Arhitect Ion Mincu și strada Monetăriei. În plus, între orele 19:00 și 21:00, circulația va fi restricționată pe Șoseaua Kiseleff, precum și pe străzile Docenților, Arhitect Ion Mincu și Clucerului.

Poliția Rutieră le recomandă șoferilor să evite, pe cât posibil, zona, să aibă răbdare și să respecte indicațiile agenților de circulație.