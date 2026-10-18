Veşti importante pentru şoferii care au de recuperat permisul auto sau certificatul de înmatriculare. De mâine, trebuie să ţineţi cont de o schimbare de adresă. Ghişeele Brigăzii Rutiere se mută în Hala Laminor, pe Bulevardul Basarabia din Bucureşti.

Noul punct de lucru va funcționa în Hala Laminor, pe Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3.

În noua locație vor fi eliberate permisele de conducere și certificatele de înmatriculare reținute, precum și alte documente specifice activității Brigăzii Rutiere, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Ghișeele Brigăzii Rutiere se mută în Hala Laminor

Şi ieri, şi astăzi, ghişeele au fost închise, pentru pregătirea mutării. Care se face, anunţă autorităţile, tocmai pentru eficientizarea serviciilor. Unele dintre ele vor putea fi accesate şi online, prin platforma Ministerului Afacerilor de Interne. Printre altele, acolo puteţi verifica statusul permisului de conducere sau istoricul sancţiunilor rutiere.

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Brigada Rutieră precizează că mutarea are drept obiective îmbunătățirea condițiilor oferite cetățenilor, eficientizarea serviciilor de relații cu publicul și facilitarea accesului la serviciile instituției.