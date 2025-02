Porţiunea retrocedată din parcul IOR arată apocaliptic de toamna trecută. În ciuda protestelor, localnicii nu au izbit să salveze zona de defrişări masive. Copacii care au scăpat de drujbe au fost mistuiţi de incendii de vegetaţie suspecte, care au izbucnit unul după altul. Zăpada acoperă acum rănile parcului masacrat pe o suprafaţă de 12 hectare.

Primarul Capitalei promite să recupereze bucata de teren

Cei care nu au mai trecut pe aici nu vor mai recunoaşte zona. Toţi arborii au fost tăiaţi. Aproximativ 1.500 de copaci. "Groaznic. Asta e cuvântul, groaznic. Cand treci pe aici pur şi simplu este foarte revoltător", spune un bărbat. "Culmea este că poliţia a apărut după ce s-a ras totul pe aici", spune o femeie. Povestea terenului începe acum mai bine de 100 de ani, în 1921 atunci când zona era agricolă şi era deţinută de un privat. Aşa a rămas 20 de ani iar în 1945 a intrat în proprietatea statului şi a rămas la stat până după 1989. Abia în 2005, cele 12 hectare de aici au fost retrocedate.

Vezi și

O retrocedare ilegală, au susţinut autorităţile locale, şi atacată în instantă de primăria sectorului 3. Judecătorii au respins acţiunea - nu au primit dovezi că acolo a fost cândva parc. Un grup de iniţiativă civică a reluat procesul. Între timp, proprietarul a murit, moştenitorii nu au preluat terenul, dar cineva devastează zona verde. "Cea mai mare parte a tăierilor a fost făcută după ce doamna a murit. Masiv, masiv s-a tăiat din această toamnă. S-a mers într-un ritm infernal. Copaci de 50, 60 de ani au fost pusi la pământ", a declarat Rodica Negri, menbru Grupul de Iniţiativă Civică IOR.

Iar sancţiunile vin greu. Primarul sectorului 3 susţine că poliţiştii locali nu pot intra pe terenul particular şi, oricum, amenzile sunt mici. "Noi am cerut ca amenzile să fie consistente în aşa fel încât să-i descurajăm pe cei care vor să facă. PMB nu a acceptat treaba asta si constatăm acum in ce hal a ajuns acea bucată de teren", a declarat Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3. Primarul Capitalei promite să recupereze bucata de teren. Le-a dat o amendă enormă moştenitorilor terenului şi vrea să le ia bucata de parc ca să îi ierte de penalizare.

"În momentul în care se va dezbate între moştenitorii doamnei Cocoru o să fim si noi acolo ca moştenitori cu această amendă de 35 milioane euro. Sunt optimist că cu acei 35 milioane euro o să răscumpărăm", a declarat Nicuşor Dan, primarul Capitalei. Primarul Sectorului 3 spune că proprietarii au cerut de mai multe ori autorizaţii pentru construirea unor blocuri în zona retorcedată, de unde au fost tăiaţi copacii.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Aţi cumpărat deja mărţişoare sau mai aşteptaţi? Deja le-am cumpărat Mai aştept

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰