Atenţie, cad ţurţuri în tot oraşul. Un preşedinte de bloc din Sectorul 2 s-a trezit cu parbrizul spart din cauza unei bucăţi de gheaţă care a picat de la etajul 14. Pericolul pândeşte la tot pasul.

În alte zone este şi mai rău. Angajata unei firme din zonă a chemat pompierii. "Mi-era frică pentru oamenii din zonă. Am preferat să sun la 112 ca să vină ei să rezolve situaţia", a declarat Laura Maria Marin, angajata unei firme.

Nu e mai bine nici pe trotuare. Legea e clară şi fiecare trebuie să-şi deszăpezească în dreptul scării. În unele zone stratul de gheaţă măsoară 10 centimetri.

Vezi și

"Femeia de serviciu a blocului a venit cu lopata, a dat şi ea zăpada si am coborât şi doi, trei locatari care am ajutat-o şi tot ce este in jurul blocului este deszăpezit. Ştiind că putem să ne descurcăm nu am mai făcut nişte cheltuieli suplimentare", a declarat Ion Ioneşti, preşedinte de bloc.

Cine nu vrea să curețe zăpada poate apela la firme

Cei care nu vor sau nu pot să-şi cureţe singuri curţile de zăpadă pot apela la firme care, în 30 de minute, pentru câteva sute de lei, adună toată zăpada. "Ieri, cinci apeluri am avut. În jur de 100 de lei, 150 de lei dacă se duc doi băieţi. La mica înţelegere, nu neapărat tarife", a declarat Ion Marinescu, reprezentant firmă deszăpezire.

Cu sau fără firmă, cei prinşi că nu au deszăpezit riscă amenzi între 200 şi 2.500 de lei. În ultimele zile, poliţiştii locali au dat peste 10.000 de avertismente. "De mâine vor fi aplicate direct sancţiuni", a declarat Nicoleta Daiana Tănăsescu, director general Poliţia Locală Sector 2.

Inclusiv edilii de sector pot fi sancţionaţi cu 5.000 de lei de primarul general, dacă firmele de salubritate nu respectă programul de deszăpezire.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Aţi ieşit la lopată în aceste zile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰