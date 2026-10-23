Mai multe imagini cu jandarmi care îngenunchează în faţa susţinătorilor lui Călin Geogescu au apărut în mediul online. Jandarmeria Română a transmis într-un comunicat că acestea sunt false. De altfel şi unii dintre cei care au lăsat comentarii la videoclipurile postate pe Tik Tok s-au prins că sunt generate cu inteligenţa artificială.

"În mediul online circulă imagini FALSE în care apar mai multe persoane îmbrăcate într-o ținută care imită uniforma de jandarmerie și care sunt prezentate în timp ce îngenunchează în fața unei mulțimi. Precizăm că imaginile sunt false, iar o astfel de acțiune nu a avut loc nici la protestul de azi de la Curtea de Apel București, nici la alt eveniment", a transmis Jandarmeria Română.

Imaginile sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale și sunt asociate în mod eronat cu adunarea publică care s-a desfășurat astăzi în fața Curții de Apel București, această încercare având scopul de a dezinforma și de a induce în eroare opinia publică, mai precizează jandarmi.

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"Vă recomandăm să manifestați prudență în privința unor astfel de materiale false și să le semnalați de urgență atunci când apar. Vă reamintim să verificați întotdeauna informațiile din surse oficiale și să evitați răspândirea unor mesaje complet neadevărate, care pot induce în eroare", recomandă Jandarmeria.

Unii dintre utilizatorii Tik Tok care au văzut imaginile şi-au dat seama că acestea sunt false.

"Nu vrem IA, vream real să facă asta", a comentat unul dintre utilizatori.

"Nu cred aşa ceva, e un joc", a scris altul.

"Normal că este făcută cu it", este convins un internaut.

În tabară cealaltă există şi destui oameni care cred că imaginile sunt reale.

"Aşa, ar trebui să îşi ceară iertare în faţa poporului", "Foarte frumos acest gest. Bravooo" şi "Dumnezeu să vă binecuvânteze pe aceşti jandarmi" au fost doar câteva dintre mesajele acestora.