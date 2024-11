Încă o condamnare pentru Răzvan Petruș, poliţistul clujean prins drogat la volanul unei maşini neînmatriculate

În 6 iulie, la orele amiezii, poliţistul circula cu maşina pe o stradă aglomerată din localitatea clujeană Floreşti, când a fost oprit aleatoriu de colegii lui de la Rutieră, care făceau verificări de rutină.

Agenţii l-au testat cu aparatatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, însă la testarea pentru droguri, aparatul a indicat "posibila prezență a substanțelor psihoactive".

În plus, numerele roşii de pe autoturism erau expirate.

"La data de 6 iulie a.c., în jurul orei 14.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Florești au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Eroilor, din localitatea Florești. La volanul autoturismului se afla un bărbat, de 38 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, iar din verificări s-a constatat că acesta are calitatea de polițist, încadrat la I.P.J. Cluj. Cel în cauză a fost testat cu aparatul din dotare, reieșind indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Menționăm că aceasta nu prezintă probă în dosarul penal, bărbatul fiind condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ. Totodată, verificarea documentelor autoturismului au condus la stabilirea faptului că autorizația de circulație provizorie era în afara termenului de valabilitate. Facem precizarea că la momentul depistării, bărbatul de 38 de ani se afla în afara orelor de program. De asemenea, începând cu luna martie 2023, acesta se afla la dispoziția unității, îndeplinind sarcini și atribuții de serviciu stabilite de conducerea unității, ca urmare a unui dosar penal aflat în desfășurare", au transmis atunci reprezentanţii IPJ Cluj.

Închisoare cu suspendare pentru polițistul clujean care a condus drogat o mașină neînmatriculată

În aceste zile, instanţa l-a condamnat pe agentul de 38 de ani la 1 an şi 7 luni de închisoare cu suspendare. Redăm mai jos sentinţa pen scurt:

În temeiul art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă inculpatul Petruş Răzvan Vasile, la pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. 2 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen., interzice pe lângă pedeapsa principală aplicată, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea dreptului prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. i) C.pen., respectiv dreptul de a conduce orice categorie de vehicule, pe o perioadă de 2 ani. Pedeapsa complementară se execută de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 68 alin. 1 lit. b) C.pen. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice pe lângă pedeapsa principală aplicată, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. i), care se executa în cazul în care pedeapsa principală devine executorie. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă inculpatul Petruş Răzvan Vasile, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, prev. de art. 334 alin. 1 C.pen. În baza art. 38 alin. (1) C. pen. raporta la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 3 luni închisoare, la care se adaugă sporul de 1/3 din celelalte pedepse, respectiv 4 luni, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 1 an şi 7 luni închisoare. În baza art. 45 alin. 2 şi (3) lit. a) cu ref. la art. 67 alin. (2) C.pen., interzice cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. i) C. pen., respectiv dreptul de a conduce orice categorie de vehicule, pe o perioadă de 2 ani. Pedeapsa complementară se va executa de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 68 alin. 1 lit. b) C.pen. În temeiul art. 45 alin. (5) C. pen., cu trimitere la art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen., rap. la art. 65 alin. (1) C.pen., interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. i) C. pen., respectiv dreptul de a conduce orice categorie de vehicule, care se va executa în cazul în care pedeapsa principală devine executorie. În temeiul art. 91 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a pedepsei de 1 an şi 7 luni închisoare, aplicate inculpatului prin prezenta hotărâre.

Hotărârea nu este definitivă.

Răzvan Petruș a fost condamnat în luna august de Tribunalul Cluj la șase ani de închisoare pentru viol. De asemenea, acesta trebuie să îi achite victimei daune morale în valoare de 8000 de euro.

