Impactul a fost atât de puternic încât patru tineri au fost aruncaţi din maşină pe şosea. Şoferul a rămas blocat în maşina ruptă în două. Martorii l-au ajutat să iasă.

Cu câteva secunde înainte, camerele de supraveghere au filmat cursa mortală de la intrarea în Mamaia. Automobilul a ieşit în viteză dintr-un sens giratoriu şi a "muşcat" o bordură.

Şoferul venea dinspre Delfinariu, iar în sensul giratoriu a pierdut controlul vehicului, care s-a învârtit de mai multe ori pe şosea şi s-a făcut praf după ce s-a izbit de un stâlp de fier.

Mașina s-a rupt în două, stâlpul doar s-a îndoit

Maşina de peste o tonă şi jumătate a intrat într-un limitator de înălţime foarte solid şi foarte bine ancorat. Impactul a făcut ca autoturismul să se rupă în două bucăţi, însă stâlpul doar s-a îndoit. Abia după accident a fost tăiat şi pus la pământ pentru siguranţă.

Cei cinci tineri din maşină erau prieteni - ieşiseră la plimbare cu maşina. Pentru Matei au fost ultimele clipe de viaţă. A intrat în comă şi a murit la spital. Era coleg de serviciu cu şoferul.

"Conducătorul auto în vărstă de 21 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,68 alcool pur în aerul expirat", a declarat Cristina Gavriloaie, IPJ Constanța. "Deosebit de gravă este o pacientă în vârstă de 19 ani care se află acum la terapie intensivă, ceilalţi doi pacienţi sunt internaţi, în stare generală bună, sunt conştienţi, cooperanţi", a transmis și Crina Kibedi, purtător de cuvânt al Spitalului Județean de urgență Constanța.

Șoferul a fost reținut

Pentru că a condus băut şi a provocat un accident cu victime, şoferul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat azi judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

"La data de 11 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Siguranță Rutieră, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 21 de ani. Urmare a accidentului rutier din data de 10 martie a. c., soldat cu decesul unei persoane și vătămarea corporală gravă a altor trei, polițiștii rutieri l-au reținut pe conducătorul auto pentru 24 de ore, urmând ca mâine, 12 martie a. c., să fie prezentat instanței de judecată cu propuneri corespunzătoare. Bărbatul, de 21 de ani, a fost condus și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Precizăm faptul că, în trecut, acesta a fost sancționat contravențional pentru abateri la regimul rutier, printre care și încălcarea limitei legale de viteză, faptă constatată de polițiștii rutieri la data de 2 ianuarie 2025", au transmis, ieri, reprezentanţii IPJ Constanţa.

În maşină, poliţiştii au găsit substanţe psihoactive, dar tânărul a ieşit negativ la drugtest.

