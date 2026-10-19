Video Incendiu în Sectorul 6 din București. O femeie a suferit arsuri și a ajuns la spital
Lăsăm puţin scena politică până la decizii concrete şi vorbim acum despre un incident grav, care a avut loc seara trecută, în Capitală. O femeie s-a ales cu arsuri şi a avut nevoie de îngrijiri, după ce un incendiu a izbucnit în curtea locuinței sale.
Incidentul a avut loc aseară, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, unde un incendiu a izbucnit la o toaletă aflată în curtea victimei.
Pompierii au ajuns rapid la fața locului și au reușit să stingă flăcările înainte ca acestea să se extindă și în alte zone.
Femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale. Medicii au stabilizat-o, apoi au transportat-o la spital pentru tratament. Din fericire, starea acesteia este stabilă.
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Acum, pompierii urmează să stabilească exact de la ce a pornit incendiul.
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