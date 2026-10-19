Observator » Evenimente » Incendiu în Sectorul 6 din București. O femeie a suferit arsuri și a ajuns la spital

Video Incendiu în Sectorul 6 din București. O femeie a suferit arsuri și a ajuns la spital

Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Alexia Bucur | Timp citire: 1 minut
Publicat la 19.10.2026, 08:27 | Modificat la 19.10.2026, 08:27

Lăsăm puţin scena politică până la decizii concrete şi vorbim acum despre un incident grav, care a avut loc seara trecută, în Capitală. O femeie s-a ales cu arsuri şi a avut nevoie de îngrijiri, după ce un incendiu a izbucnit în curtea locuinței sale. 

Incidentul a avut loc aseară, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, unde un incendiu a izbucnit la o toaletă aflată în curtea victimei.

Pompierii au ajuns rapid la fața locului și au reușit să stingă flăcările înainte ca acestea să se extindă și în alte zone.

Femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale. Medicii au stabilizat-o, apoi au transportat-o la spital pentru tratament. Din fericire, starea acesteia este stabilă.

Articolul continuă după reclamă

Acum, pompierii urmează să stabilească exact de la ce a pornit incendiul.

Alexia Bucur
Alexia Bucur

Reporter de noapte la Observator Antena 1.

Like
capitala arsuri
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.