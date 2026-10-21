Aproximativ 60 de persoane au fost evacuate miercuri din locuințe, dar și dintr-o biserică, un magazin și un salon, în urma unui incendiu izbucnit la o țeavă de gaz din apropierea unei biserici din Tălmaciu. A fost stabilit un perimetru de siguranţă pe o rază de 200 m pentru evacuarea persoanelor aflate în zona de pericol.

Incendiu la o țeavă de gaz în apropierea unei biserici din Tălmaciu. 60 de persoane au fost evacuate - Sursa: News.ro

Pompierii au stabilit un perimetru de siguranță pe o rază de 200 de metri, pentru evacuarea persoanelor aflate în zona de pericol. Până la momentul informării, nicio persoană nu avea nevoie de îngrijiri medicale.

"Gazul în zonă a fost oprit de operatorul de furnizare de gaze. În urma incendiului au fost afectaţi câţiva arbori. Se lucrează pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului", a transmis ISU Sibiu.

Pompierii anunţă că a fost stabilit un perimetru de siguranţă pe o rază de 200 m pentru evacuarea persoanelor aflate în zona de pericol.

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La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, o autocisternă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. La intervenție participă și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Tălmaciu.