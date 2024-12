Focul a pornit la scurt timp după încheierea orelor de curs. Aflată în serviciul de pază al şcolii, doamna Oana Marusiac, a sesizat imediat pericolul.

"Eram afară, la bănci, şi am simţit mirosul de fum şi am văzut focul. M-am dus la panoul principal şi am întrerupt curentul", povesteşte Oana Marusiac, agent de pază.

Cu un curaj nebănuit, femeia a sărit chiar şi în ajutorul salvatorilor

Oana Marusiac, agent de pază: Am adus stingătoare din dotare, din şcoală.

Reporter: Aţi dat dumneavostră cu stingătorul?

Oana Marusiac, agent de pază: Da, da. Eu şi domnii de sus. Focul ştiţi cum e, e o fracţiune de secundă, trebuie să fii foarte rapid.

Abia după zeci de minute pompierii au reuşit să stingă vâlvătaia. Din fericire, pagubele au fost doar materiale.

"Este o singură clasă, sus este un laborator, vor învăţa în altă clasă până când repară camerele", spune Daniela Dungeanu, director Colegiul Național Petru Rareș Suceava.

"A ars izolaţia clădirii pe o suprafaţă de aproximativ 20 de metri pătraţi, 9 geamuri de termopan, un aparat de aer condiţionat", spune Nicolae Lazăr, ISU Suceava.

Focul ar fi pornit de la o ţigară aprinsă aruncată la întâmplare.

