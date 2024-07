Emily Burghelea se afla într-un taxi care a intrat într-un TIR aflat pe mijlocul drumului, chiar pe drumul spre aeroportul din Mauritius. La un moment dat, din cauza faptului că șoseaua nu era iluminată, șoferul taxiului nu a observat la timp un TIR care era pus de-a latul pe șosea. Coincidența a făcut ca în acel moment românca să fie cu telefonul în mână și să filmeze totul. În urma accidentului, Emily Burghelea s-a ales cu mai multe răni pe față și la umăr.

Influenceriță din România, la un pas de moarte în Mauritius

"Eram în taxi, mai aveam 5 minute până la aeroportul din Mauritius. În ultima curbă, pe un drum neiluminat, orbiți de faza lunga a tuturor celor de pe contrasens, ne-am izbit frontal la 80 km/oră de un TIR care a apărut din senin parcat în mijlocul străzii. Eram doar eu cu nașa. Toată familia ne așteptă la aeroport. În momentul impactului, din inerție, nașa a venit peste mine și m-am izbit de geamul mașinii strivindu-mi fața, apoi ne-am trezit amândouă pe parbrizul mașinii. Sau mai bine zis… m-am trezit doar eu. Ea era inconștientă. Am simțit că mă învăluie o senzație de moleșeală, care mă trimitea să mă întind pe câmp.

Am început să zic „Tatăl Nostru” și primul gând care mi-a venit în minte a fost să mă scutur de toată durerea, să o iau pe nașa de acolo și să fugim. A fost primul semn divin. Nașa delira, nu răspundea la nimic din ce o întrebam, striga doar „Where is my son” un moment mai înfiorător ca acela nu am trăit niciodată. Moartea ne-a făcut cu mana. Când închid ochii resimt fiecare moment și mă doboară. Tremur când îmi aduc aminte. Pașii noștri pe lângă moarte nu s-au oprit aici, am fost ghidate de Dumnezeu și lucrurile au luat o întorsătură la care nimeni nu s-ar fi așteptat…”, a transmis aceasta pe rețelele de socializare.

