Vezi și

Buldozerele primăriei şi zecile de angajaţi veniţi să pună la pământ gardul uriaş ridicat de Clanul Cârpaci nu i-au impresionat pe interlopi.

Dominic Fritz: Acest teren este al timişorenilor!

Bărbat: Nu, este proprietatea mea!

Dominic Fritz: Proprietatea dumneavostră se termină aici! Dacă aţi luat de la cineva un drum public, aţi luat ţeapă.

Bărbat: Aţi venit dumneavostră primar acum? Staţi liniştit, că sunt oameni mai mari.

Scandalul a pornit după ce instanţa a decis că membrii clanului Cârpaci au ocupat abuziv strada Cezar din Timişoara, care leagă bulevardul Loga de Parcul Copiilor. Au transformat-o în propria curte. Au blocat inclusiv accesul la mai multe garaje pe care Prefectura le are în zonă.

Ovidiu Drăgănescu - subprefect: Ideea de recuperare a acestei străzi a venit de la curtea de conturi, care a descoperit intr o harta veche a orasului că ar figura strada Cezar.

Bărbat: Eu nu am făcut de capul meu. Eu aşa am cumpărat nu am construit nimic şi aşa vreau să rămână.

În haosul general, au curs ameninţările făţişe

Bărbat: Sunt oameni mai mari la procuratură la Bucureşti. Asta e de 53 de ani. N-am făcut eu nimic. Sunt oameni mai mari. Ţi-am mai făcut de cap acolo.

Dominic Fritz: Probabil sunt oameni mai mari. Eu nu mă las intimidat.

Bărbat: O să ajung la oameni mai mari decât tine şi decât mine. Sunt oameni mai mari ca voi.

După ore bune de scandal, strada a fost eliberată. Localnicii se întreabă de ce abia acum s-au luat măsuri.

Dominic Fritz, primar Timişoara: A fost făcută o curte interioară pentru cele două vile aici. Recuperăm teren cu teren Până când facem şi strategiile juridice pentru fiecare, asta a durat.

Clanul Cârpaci din Timișoara este una dintre cele mai controversate familii de rromi din România. Au in portofoloiu peste 150 de clădiri istorice, inclusiv spitale, toate dobândite în condiții suspecte după 1989. În plus, au zeci de dosare penale, pentru ca i-au forțat pe proprietarii de drept sa își părăsească locuințele, prin scandaluri, jigniri si sabotări.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vă cazaţi în vacanţă, la hotel sau închiriaţi un apartament? La hotel Închiriez un apartament

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰