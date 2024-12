Ionuţ Moşteanu, după anunțul candidaturii lui Nicuşor Dan: Prioritatea noastră e să facem un guvern

Liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni, despre anunţul lui Nicuşor Dan privind candidatura la prezidenţiale, că USR l-a susţinut la primărie pentru că a arătat că ştie ce e de făcut, are un plan şi se ţine de el şi are toată susţinerea formaţiunii pentru a duce la capăt acest proiect pe care şi l-a asumat în faţa bucureştenilor.

"Am văzut anunţul candidaturii lui Nicuşor Dan la prezidenţiale. USR l-a susţinut la primăria Bucureştiului şi în 2020 şi anul acesta pentru încă 4 ani pentru că a arătat că ştie ce e de făcut la capitală, are un plan şi se ţine de el. E multă treabă de făcut aici şi are toată susţinerea noastră pentru a duce la capăt acest proiect pe care şi l-a asumat în faţa bucureştenilor", a transmis Moşteanu.

"Are toată susţinerea noastră"

El a precizat că USR are candidat la alegerile prezidenţiale. "Avem candidat la prezidenţiale, ales în Congres, şi anume Elena Lasconi. Peste 1,7 milioane de români i-au acordat încrederea şi votul şi au trimis-o în turul 2. Acest vot trebuie respectat. O să-l ascultăm şi pe Nicuşor să înţelegem cum vede el alegerile prezidenţiale. Momentan nici nu ştim când vor fi alegeri", a a completat Moşteanu.

"Acum prioritatea noastră e să facem un guvern dacă vom găsi bună credinţă, asumarea situaţiei bugetare şi curaj pentru reforme la PSD şi PNL", a mai spus deputatul USR.

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, şi-a anunţat, luni seara, candidatura la alegerile prezidenţiale, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul Primăriei Capitalei. "Vă anunţ că intenţionez să candidez la alegerile prezidenţiale din 2025", a spus primarul. El a mai spus că va candida independent şi că este deschis la discuţii cu partidele proeuropene pentru susţinerea acestei candidaturi.

