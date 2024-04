Vezi și

Vestea că fata de 15 ani a căzut de la etajul opt și nu mai este, i-a şocat pe toți cunoscuții Sarei. Fata participa, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la o petrecere acasă la verișoara ei. Nimic din viața adolescentei nu a prevestit o asemenea dramă. "Suntem socati. Am tot sperat ca nu e adevarat. Un copil deschis,un copil vesel, sociabil, comunicativ, cu o buna stare si o energie foarte buna, am fost in excursie, am avut 'Scoala altfel', un copil cu multe initiative", a declarat Ionela Holban, diriginte.

Ipoteza pe care merg anchetatorii

Colegi, cunostinte, prieteni, i-au aprins lumanari in locul in care, in noaptea de sambata spre duminica si-a pierdut viata, fata in varsta de doar 15 ani. Anchetatorii au informații că la petrecere s-ar fi consumat alcool, însă nu pot spune dacă fata de 15 ani băuse decât după ce primesc rezultatele expertizei toxicologice.

"Era vorba despre o adunare intre mai multe persoane, cam de aceeasi varsta. In acest moment se efectueaza audieri ale persoanelor implicate si desigur se fac si actele medico legale. Momentan se investigheaza o infractiune de ucidere din culpa", a declarat Radu Nastac, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov. Apartamentul în care a avut loc petrecerea a fost sigilat de anchetatori.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 2 voturi

Întrebarea zilei Sunteţi tentați să profitați de promoțiile tip "3 la preț de 2", ca să plătiți mai puţin? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰