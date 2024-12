Irina Margareta Nistor încerca de câteva zile să discute cu Mircea Diaconu. Actorul nu mai răspundea la telefon: "Am primit vestea că a urcat la stele. Am fost extrem de şocată"

A murit Mircea Diaconu. Actorul avea 74 de ani și suferea de o boală grea. Trupul său neînsuflețit va fi depus luni, între orele 12:00 și 16:00, la Teatrul Nottara, acolo unde apropiații vor putea veni să-și aducă un ultim omagiu.

Irina Margareta Nistor, despre moartea lui Mircea Diaconu

"Am încercat de câteva zile (n.r. să-l contacteze pe Mircea Diaconu) şi nu înţelegeam de ce nu răspunde, pentru că ne ştim de foarte multă vreme. (...) Azi am primit indirect vestea că a urcat la stele şi am fost extrem de şocată, pentru că ne-am văzut în august, am fost Stelele Filmului Românesc, la Iaşi şi am stat de vorbă mult, inclusiv despre unul dintre filmele lui preferate", povesteşte, pentru Observator, criticul de film Irina Margareta Nistor.

"A jucat extrem de multe roluri, şi la teatru, unde de fiecare dată ştia să implice şi publicul. Îşi iubea enorm meseria, îşi iubea enorm familia. Era fericit că are copii, nepoţi... Spunea: Am o familie minunată!", adaugă ea.

Varujan Vosganian: Mircea Diaconu a întruchipat în memoria noastră omul cel bun

"A trecut cu prestigiu peste momentul 1989 pentru că el şi înainte, şu după, a întruchipat în memoria noastră omul cel bun. Omul care este dispus să îi ajute pe ceilalţi, să nu păstreze resentimente. L-am cunoscut în anii '90, în acţiunile noastre de natură civică, am fost cu el în turnee şi avea un simţ al dreptăţii şi o apetenţă pentru drepturile omului... Era foarte popular. Aveai sentimentul, când mergeai cu el undeva, că parcă este o prelungire a peliculelor sale. Mircea Diaconu era un foarte talentat scriitor", a declarat Varujan Vosganian, la Observator.

Înmormântarea va avea loc marți, la cimitirul din Săftica.

