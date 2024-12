A murit Mircea Diaconu. Actorul avea 74 de ani și suferea de o boală grea

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Diaconu va fi depus luni, între orele 12:00 și 16:00, la Teatrul Nottara, acolo unde apropiații vor putea veni să-și aducă un ultim omagiu. Înmormântarea va avea loc marți, la cimitirul din Săftica.

Mircea Diaconu, născut pe 24 decembrie 1949, în Vlădești, județul Argeș, a fost un simbol al teatrului și filmului românesc, având o carieră care s-a întins pe mai multe decenii. De asemenea, a fost un nume cunoscut în politică, împlicându-se în multiple proiecte pentru îmbunătățirea vieții culturale și sociale din România. Diaconu a fost membru în Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) până în 2004 din partea PD, senator din partea PNL din 2008 până în 2012, europarlamentar independent, membru al Grupului ALDE și vice-președinte al Comisiei pentru Cultură și Educație din 2014 până în 2019.

A jucat atât în piese de teatru pe scenele naționale, cât și în producții cinematografice celebre, precum "De ce trag clopotele, Mitică?", "Buletin de București", "Asfalt Tango", "Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii", "Legături bolnăvicioase" sau "Filantropica".

A mai publicat: "Șugubina" (1977; ediția a II-a, Polirom, 2014), "La noi, când vine iarna" (1980; ediție nouă, Polirom, 2013; roman tradus în rusă și germană) și "În Bucureștii de odinioară cu Mircea Diaconu" (1998). Volumul său de debut, "Șugubina", a fost distins în 1977 cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România.

Cariera lui Mircea Diaconu

Mircea Diaconu a absolvit Liceul la Câmpulung Muscel în 1967 și IATC I.L. Caragiale din București în 1971. A debutat în 1970, la Teatrul Bulandra, cu "Harfa de iarbă" de Truman Capote.

Debutul în cinematografie a avut loc în 1971, cu filmul "Nunta de piatră", după Ion Agârbiceanu, în regia lui Dan Pița. În 1972, a fost angajat, de către Liviu Ciulei, la Teatrul Bulandra, unde a rămas până în 1982, când a devenit actorul Teatrului Nottara. A fost primul actor din România care și-a dat demisia, devenind liber profesionist (1990), pentru ca apoi să revină în teatru ca angajat în 2001.

Rolurile în teatru ale lui Mircea Diaconu

Teatrul Bulandra

Revizorul de Gogol, regia: Lucian Pintilie (1972);

A 12-a noapte de Shakespeare, regia: Liviu Ciulei (1973);

Răceala de Marin Sorescu, regia: Dan Micu (1977);

Furtuna de Shakespeare, regia: Liviu Ciulei (1978).

Teatrul C.I. Nottara

Cum vă place de Shakespeare, regia: Lucian Pintilie (1982);

Pădurea de Ostrovski, regia: Constantin Marinescu (1983);

Ultimul bal după Liviu Rebreanu, regia: Dan Micu (1984);

Burghezul gentilom după Moliere, regia: Alexandru Dabija (1986);

Într-o dimineață de Mihai Ispirescu, regia: Dan Micu (1988).

Teatrul descompus de Matei Vișniec, regia: Cătălina Buzoianu

Teatrul Național I.L. Caragiale

Ghetou de Joshua Sobol, regia: Victor Ioan Frunză

Irina Margareta Nistor, despre moartea lui Mircea Diaconu

"Am încercat de câteva zile (n.r. să-l contacteze pe Mircea Diaconu) şi nu înţelegeam de ce nu răspunde, pentru că ne ştim de foarte multă vreme. (...) Azi am primit indirect vestea că a urcat la stele şi am fost extrem de şocată, pentru că ne-am văzut în august, am fost Stelele Filmului Românesc, la Iaşi şi am stat de vorbă mult, inclusiv despre unul dintre filmele lui preferate", povesteşte, pentru Observator, criticul de film Irina Margareta Nistor.

"A jucat extrem de multe roluri, şi la teatru, unde de fiecare dată ştia să implice şi publicul. Îşi iubea enorm meseria, îşi iubea enorm familia. Era fericit că are copii, nepoţi... Spunea: Am o familie minunată!", adaugă ea.

