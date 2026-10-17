La o vârstă la care mulți oameni se retrag din activitate, o gorjeancă de 87 de ani continuă să coasă ii și costume populare, păstrând viu un meșteșug învățat încă din copilărie. Cu o pensie de 1.280 de lei, femeia își completează veniturile din munca mâinilor sale și merge la piață pentru a-și vinde creațiile, scrie Gorjeanul .

La 87 de ani, coase ii şi le vinde la piaţă. Povestea unei gorjence cu o pensie mică, dar cu o mare pasiune - Sursa: Gorjeanul.ro

Dincolo de efortul de zi cu zi, experiența bătrânei vorbește despre perseverență, dragostea pentru tradițiile românești și teama că un meșteșug vechi ar putea fi uitat.

Femeia lucrează de când era copil și a continuat să coasă de-a lungul întregii vieți. Deși și-ar fi dorit să urmeze mai multă școală, a învățat să-și folosească îndemânarea și a lucrat inclusiv 22 de ani în domeniul confecțiilor.

Realizarea unei ii poate dura până la două luni

Realizarea unei ii poate dura aproximativ două luni, iar fiecare piesă presupune răbdare și multă atenție. Chiar și după problemele de sănătate și intervenția la ochi prin care a trecut, gorjeanca nu a renunțat la lucru.

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"Dacă n-aș lucra, mi-ar fi greu să stau", spune aceasta, explicând că activitatea o ajută să-și păstreze ritmul și să-și ocupe timpul.

De-a lungul anilor, femeia a realizat costume și cămăși tradiționale pentru localnici, copii și elevi. Cei care au nevoie de astfel de piese o caută pentru comenzi, iar produsele sale ajung și la piață, unde încearcă să le vândă la prețuri accesibile.

Un costum popular poate ajunge la aproximativ 1.200 de lei, însă gorjeanca spune că nu urmărește să obțină câștiguri mari din munca sa. Își dorește ca oamenii să se bucure de ceea ce lucrează, chiar dacă fiecare articol îi cere mult timp și pricepere.

Femeia are 4 copii şi 13 nepoţi

Unii dintre cei dragi sunt plecați în străinătate, iar distanța o apasă. Trei dintre nepoții săi se află în Anglia, cărora le-a trimis cămășuțe cusute chiar de ea.

O altă preocupare este faptul că tot mai puțini tineri vor să învețe să coasă ii și costume populare. Nici nepoatele sale nu au ales acest drum, iar transmiterea meșteșugului către generațiile următoare rămâne incertă.

Cusutul, o îndeletnicire căreia i-a dedicat aproape întreaga viaţă

Cu toate acestea, gorjeanca își continuă activitatea. Pensia modestă o face să muncească în continuare pentru a-și completa veniturile, dar cusutul reprezintă pentru ea și o îndeletnicire căreia i-a dedicat aproape întreaga viață.