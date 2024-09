Echipa multidisciplinară a ajuns și în comuna buzoiană Pardoși, acolo unde mai bine de 10% din populație are peste 85 de ani. Aici au fost recoltate analize de sânge pentru determinarea indicatorilor de longevitate.

Comuna din România unde 10% din populație are peste 85 de ani

"Asta urmărim cu cu efectuare acestor analize, să vedem care este numitorul comun, de ce oamenii aceștia au ajuns la la vârsta aceasta. În plus, efectuăm și un test de genetică pentru vârstă biologică care ne arată intoleranțe alimentare. Care este vârsta biologică vizavi de vârsta cronologică a lor", explică Gabriela Voicu, asistentă medicală.

Cei mai mulți locuitori din Pardoși trăiesc mult peste media pe țară. Asta şi pentru că au avut şi încă păstrează un stil de viaţă total diferit faţă de cel pe care îl cunoaştem noi astăzi. "Am fost munciți până... dar și hrăniți, între timpul ăsta am avut vaca cu lapte, am avut oi în curte, păsări, de toate, grădină", spune Matilda Ştefan, localnică.

"Ieri, da, am pus mâna pe coasă, i-am tras și cu coasă. Da, n-am cum să stau dacă... Eu încoace am de lucru pe scară", adaugă Călina Chințoiu, localnică.

Secretul longevității pare să stea într-o viață trăită într-o zonă liniștită, departe de agitația marilor orașe, iar, poate cel mai important aspect, este alimentația. Oamenii de aici consumă în foarte mare măsură doar alimente din gospodăria proprie, și muncesc cât este ziua de lungă. Fac asta chiar dacă au ajuns la o vârstă înaintată.

Reporter: Deci ăsta e secretul. Munca și mâncarea bună.

Maria Porumb, localnică: Asta este!

Reporter: Mâncarea ați cumpărat-o de la magazin?

Maria Porumb, localnică: Nu mamă, tai și eu o păsărică, fac o ciorbiţă, mai fac o fripturică, mă fac o tocăniță.

Proiectul "Harta Longevității în România"

Echipa care a efectuat cercetarea în localitatea buzoiană va analiza atât sănătatea fizică, cât şi echilibrul emoțional dar și obiceiurile zilnice ale bătrânilor. "Eu, ca sociolog, fac niște interviuri cu ei pentru a vedea contextul mai larg în care trăiesc, stilul de viață, mediul în care și-au desfășurat activitatea, ce fel de activități au avut de-a pe de-a lungul de-a lungul vieții, factorii de consum ce au consumat stil lucruri care intră la stilul de viață", spune Răzvan Dumitru, sociolog.

Proiectul "Harta Longevității în România" derulat la nivel național de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României ne aduce mai aproape de secretele unei vieți lungi. Din poveștile de viață ale celor mai longevivi români, dar și din analizele genetice efectuate, experții descoperă lecții prețioase despre cum putem îmbunătăți calitatea vieții și susține o îmbătrânire activă și sănătoasă pentru toți. Rezultatele preliminare ale proiectului de cercetare vor fi prezentate pe 9 octombrie la Academia Română.

