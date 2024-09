Comuna Cireșu din județul Mehedinți ocupă locul al doilea în topul longevităţii din România. Cele patru sate ale acesteia adună împreună aproape 500 de locuitori, iar o bună parte dintre aceştia au trecut de venerabila vârstă de 85 de ani. Seniorii comunei au prins războiul şi marea foamete. Doamna Zamfiroiu are acum 91 de ani şi îşi aminteşte perfect acele momente.

Grigoriţa Zamfroiu, localnică: Nu găseai, cu bani nu găseai de unde să cumperi. N-aveai de unde să cumperi. Așa de rau a fost atunci. După aceea, mama-mea, aveam vaci și le făcea tărâţă de grâu că mureai de foame, n-aveai de unde să cumperi.

Maria Ţîrlui, localnică: Ce mâncam... fasole. Poate numai cu apă şi cu sare că nu aveam, nu îmi e ruşine să spun. Dar greu n-am trăit pentru că am muncit și am avut în gospodărie. Aveam capre, oi, porci, gaini multe. Dar acum că nu mai pot eu nu mai pot să le țin.

Chiar dacă au avut momente de cumpănă în viaţă, oamenii zâmbesc astazi şi povestesc cu bucurie pe chip aventurile vieţii lor. Nea Iancu are 85 de ani şi a fost pasionat de mic de muzică, o pasiune care a rămas vie în sufletul lui până în ziua de astăzi.

Iancu Pîrvulescu, localnic: Pasiunea pentru muzică am avut-o de copil și când mergeam la horă în sat vedeam lăutarii cum cântau și mă gândeam eu așa măi da dacă aș încerca și eu să am un instrument. Am luat un acordeon în rate, nu mai știu cum l-am luat.

Majoritatea seniorilor încă trăiesc o viaţă activă

Domnul Marcu, de exemplu, profitând de experienţa sa profesională, s-a oferit să ajute primăria să asfalteze aleea bisericii. A făcut strategia şi urmează să începă lucrările.

Anghel Marcu, localnic: Asta se face ca să îi dau drumul în pantă și să o ia așa așa că uite s-a spart asta pe aici. O luăm deci așa cu pusul până la poartă și îi dau căderea să ducă în partea asta.

Deci înțeleg eu că ce ați muncit toată viața, acum îi ajutați pe cei de la primărie să facă aici la biserică? M-am rugat de ei să mă ajute acuma. Eu de spun dacă eram tânăr... şi acum aveam gândul să mă pun singur s-o fac, dar a zid domnul primar nu te apuca că nu poți că eşti bătrân.

Foarte puţini dintre seniorii de acum au avut parte de educaţie în copilărie.

Mulţi au învăţat singuri să se descurce.

Gliceria Giumancă, localnică: Mă țineau că eram fată și eram mai mică. Eu n-am învățat nici carte, că nu m-a dat muma-mea că a fost deoparte de lături, era zăpada mare...Nu n-am fost nici unde, nici nu… n-am fost, m-a chemat fratele meu în mare să mă duc și nu m-am dus că să mă aduc că am zis că nu plec de acasă că știu să o las pe mama mea.

Petre Sanfiroiu este printre puţinii oameni ai satului care a reuşit să termine liceul.

Petre Sanfiroiu, localnic: Datoria noastră este să fim cinstiți și capabili pe noi înşine siguri să ne protejăm, să ne dirijăm, să fim oameni. După mine n-ar trebui război. N-ar trebui, cum să spun eu. După mine nu mi-ar trebui nici polițai. Pe cuvântul meu, mi-ar trebui polițai, procuror, judecător.

Proiectul de cercetare "Harta longevității în România", desfășurat la nivel național de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, analizează factorii care influențează longevitatea seniorilor din localitatea Cireşu, urmând să prezinte concluziile.

