Dacă v-ați făcut planuri să dați o fugă la munte în acest weekend, să vă bucurați de toamnă în toată splendoarea ei bine, o să daţi mai degrabă direct de iarnă. În loc de păduri colorate, vă așteaptă zăpadă, frig și vizibilitate redusă pe şosele. În timp ce în orașe ne luptăm cu frigul și ploaia, la munte temperaturile au coborât suficient cât să se aștearnă primul strat de zăpadă. A nins deja în Postăvarul, pe Transfăgărășan și în munţii Harghita. Pe Transfăgărășan, drumarii au ieșit cu utilajele de deszăpezire, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să fie pregătiți pentru condiții de iarnă.

Stratul de zăpadă depus ieri atinge 6 centimetri și continuă să ningă la momentul acesta. Sunt fulgi mici, e adevărat, însă ne bucurăm foarte mult că a venit zăpada. Chiar dacă mai e mult încă până la deschiderea oficială a sezonului sporturilor de iarnă, pentru că e vorba de stratul de zăpadă de profunzime care trebuie tasat,înghețat și apoi peste el să vină alte straturi de zăpadă pe care să poată aluneca schiorii și practicanții de snowboarding.

Acum în masivul Postăvarul temperatura e undeva la minus 4 grade Celsius. Practic în 8 minute cât a durat urcarea din Poiana Brașov până aici cu telecabina am avut parte de două anotimpuri. Jos o toamnă târzie, o toamnă destul de mohorâtă pentru că este înnorat, cu copaci galbeni și ruginii amestecați în marea de brazi verzi.

Sus e iarnă în toată regula, a început să ningă încă de ieri, după-amiază. Zăpada continuă să se adune și lucrul acesta nu face decât să ne bucure pentru că avem un indiciu despre ce va urma în acest sezon al sporturilor de iarnă.