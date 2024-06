"M-a ameninţat că îmi taie capul şi mi-l înfige în gard". Directoarea unei şcoli din Suceava, acuzată că a bătut o profesoară

Potrivit Monitorul de Suceava, incidentul ar fi avut loc pe 13 iunie la Şcoala Gimnazială Zamostea. Victima spune că a sesizat Poliţia în numeroase rânduri atunci când a fost ameninţată, iar răspunsul autorităţilor a fost năucitor: "Dacă nu te-a bătut, e bine".

IPJ Suceava a deschis o anchetă

"Țipa, amenința și am vrut să o filmez, moment în care s-a năpustit asupra mea. A vrut să-mi smulgă telefonul, apoi s-a izbit pe jos ca și cum aș fi împins-o eu. Eu nu am atins-o (...) M-a zgâriat pe piept, pe mână, am solicitat ambulanța, medicul diagnosticând o contuzie toracică. Mi-a recomandat să merg la medicul legist. Actuala directoare m-a amenințat că îmi taie capul și mi-l înfige în gard. M-a umilit, mi-a subminat imaginea mea ca profesor. Pe parcursul întregului an școlar m-a urmărit și mi-a făcut fotografii în cimitir, în curtea casei, pe stradă, oriunde și încearcă creare de tensiuni prin supraveghere (...) În trecut, am sesizat de nenumărate ori IȘJ, minister, Biroul de siguranță școlară, poliție, 112, parchet. Răspunsul a fost același. „Dacă nu te-a bătut, e bine”. Acum m-a bătut. Apoi a plecat din școală", a declarat profesoara abuzată.

Articolul continuă după reclamă

Directoarea şcolii nu a dorit să comenteze incidentul, însă a precizat că şi ea a avut nevoie de îngrijiri medicale. După acest ultim moment, IPJ Suceava a deschis o anchetă sub aspectul săvărşirii infracţiunii de "loviri şi alte violenţe".

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Ascultaţi manele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰