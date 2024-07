Flăcările violente au izbucnit din senin la o casă, însă din cauza faptului că în apropierea acesteia se mai aflau alte două locuinţe, focul s-a extins rapid. Disperaţi, vecinii au pus mâna pe găleţi şi au sărit să stingă focul până la sosirea pompierilor.

De la ce ar fi pornit incendiul

"Incendiul era anunțat la o casă de locuit și la acoperișul acesteia, între timp am fost anunțați că s-a extins la o a doua casă. Înainte să ajungem la locul intevenției a fost afectată o a treia", a declarat Paul Săsărman, reprezentant ISU Bistrița-Năsăud.

Vezi și

"Am văzut fumul și când am văzut fumul de la casa aia nu am mai putut să facem nimic, ne-am întins pe două rânduri cu găleți din mână în mână. Ne-am urcat pe pod , pe casă şi am dat apă", "Acolo a ars, mă mir că nu au ars copiii, că s-au trezit dezbrăcaţi din pat", au spus martorii.

Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie rănit de vâlvătaia care a distrus totul în cale. Autoritățile locale, dar şi comunitatea vor ajuta familiile rămase acum fără un acoperiş deasupra capului. Incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei V-a fost utilă vreodată asigurarea de călătorie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰