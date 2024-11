Manelistul Bogdan Mocanu a trecut de la bani şi duşmani la susţinerea lui Alexandr Stoinagolo. Le-a spus milioanelor de urmăritori de pe reţele că acesta este candidatul care va aducea pacea peste Prut.

Celebrul manelist Jador a refuzat să danseze după cum îi cântă candidatul moldovean.

"O suma de bani mare sa moara...sa promovez un presedinte, manca-va-s gura voastra. Ma doare la basca, ma, cine conduce. Eu nu pot sa influentez asa ceva", a spus Jador.

După ce scandalul a luat amploare pe internet, Bogdan Mocanu a şters postarea

"Va rog nu va amestecati in oala altcuiva. Acum Moldova trece printr-o perioada foarte complicata, iar 3 noiembrie este o zi decisiva pentru viitorul acestei tari. Ati fost platiti pentru aceste filmulete, vreti sa va implicati in politica, implicati-va acolo la voi acasa, in Romania", a spus Emilian Cretu, vlogger moldovean.

"Să-l susţii pe Stoianoglo când stim foarte bine nu urmareste interesele Romaniei, mai degraba ceea ce vrea sa faca in Republica Moldova, multumeste Moscova, ar fi fost o mare greseala", spune Iulian Fota, analist politic.

Contactate de Observator, partidele care-i susţin pe Maia Sandu şi Alexandr Stoianoglo au refuzat să comenteze.

Pe 3 noiembrie va avea loc cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale in Republica Moldova. Presedinta pro europeana, Maia Sandu, sustinuta de partidul de guvernamant PAS, se va confrunta cu candidatul pro rusilor Alexandr Stoianoglo, sprijinit de partidul socialistilor. Sursele Observator spun ca lupta va fi pe muchie de cutit, iar batalia se va da pentru fiecare vot.

