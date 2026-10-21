NATO trimite întăriri militare în Marea Neagră care s-a transformat într-una dintre cele mai periculoase rute de navigaţie din lume. Decizia vine după ce s-au înmulţit atacurile cu drone asupra navelor comerciale în apele noastre teritoriale şi ale Bulgariei. Acelaşi subiect va fi discutat şi mâine, la prima şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării la care vor participa noii miniştri din guvernul Niculescu.

Armata rusă a anunţat că a lovit cinci nave comerciale în apropierea porturilor ucrainene numai în ultimele două săptămâni. Cel puţin 20 de marinari au murit sau au fost răniţi.

NATO vrea să mărească desfăşurarea de trupe: avioane de patrulare, care să monitorizeze navele şi submarinele, drone cu aceeaşi misiune şi sisteme radar pentru a detecta aparate de zbor fără pilot. În plus, Alianţa va suplimenta personalul de contrainformaţii pentru a identifica mai rapid eventualele pericole din Marea Neagră şi a avertiza statele membre.

Primele măsuri au fost deja luate în Bulgaria. Un avion militar american a început misiuni de patrulare şi recunoaştere deasupra Mării Negre. Alianţa Nord-Atlantică vrea să înfiinţeze în zonă un hub de securitate.

Articolul continuă după reclamă

"Președintele Nicușor Dan împreună cu premierul bulgar au avut o întâlnire cu Mark Rutte, cu secretarul general NATO. Este deja o conștientizare NATO și a Comisiei Europene despre necesitatea operaționalizării acestui hub de Securitate", a declarat Radu Oprea, ministrul Apărării.

"Prioritatea zero a României este apărarea teritoriului său", a afirmat Luca Niculescu.

România trebuie să protejeze inclusiv exploatările de gaze din largul Mării Negre care ar putea deveni ţintele unor atacuri.

"Trebuie să existe o forță militară care să asigure acest spațiu, inclusiv ceea ce ne interesează pe noi din punct de vedere al exploatărilor în zona, să zicem economică exclusivă și aici știm la ce ne referim, Neptun Deep sau Albatro sau toate celelalte elemente", a spus Cristian Barbu, analist militar.

Între timp, o nouă descoperire a alertat autorităţile. Un bărbat a găsit astăzi, pe un câmp din judeţul Buzău, resturile unui aparat de zbor, posibil dronă intrată ilegal în spaţiul nostru aerian.

"Anvergura ambelor aripi să spun că era undeva la doi metri şi jumătate. Era şi un mic motoraş pe acolo, erau resturi împrăştiate pe o suprafaţă mai mare! Aveau şi nişte serii, pe aripile alea, pe acolo", a declarat bărbatul.

Jurnaliştii de la Wall Street Journal susţin că mai multe sabotaje din Europa şi atacuri cu drone de la graniţa NATO au venit la ordinul direct al lui Vladimir Putin. Președintele Nicuşor Dan se va întâlni mâine cu şeful Comitetului Militar al Uniunii Europene, după care va conduce şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării care are ca temă ameninţările de securitatea din zona Mării Negre.