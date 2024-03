Mărturia Alinei, mama fetiţelor de 2 şi 4 ani otrăvite de tată, în Spania. Stă zi şi noapte la mormântul lor. "Le caut și nu accept că nu le găsesc"

Se împlinesc zece zile de când Alina, în vârstă de 23 de ani, s-a confruntat cu cea mai mare tragedie din viaţa ei. Cristian, bărbatul cu care avusese o relație și avea două fiice, de doi și patru ani, le-a ucis otrăvindu-le cu îngrășământ lichid și apoi s-a sinucis într-o fermă din Alboloduy, Spania.

"Sunt sigură că a făcut-o ca să mă rănească"

La mai bine de o săptămână de la tragicul eveniment, ieri tânăra a avut ocazia să-și explice povestea și să clarifice zvonurile care se răspândiseră despre viața ei într-un interviu cu Toñi Moreno la programul Hoy en Día de pe Canal Sur, care a apărut şi pe cotidianul La Voz de Almeria.

"Nu știu ce avea în cap, dar sunt sigură că a făcut-o ca să mă rănească", a spus românca. "Ştia că dacă se sinucide, voi trăi în pace cu fetele mele". ea a adăugat.

Povestea de iubire a Alinei şi a lui Cristian a început pe când tânăra avea 18 ani. La scurt timp după ce a rămas însărcinată cu prima ei fiică, Larisa, atunci a început teroarea.

"Atunci a început gelozia. M-a izolat. Mi-a spart telefonul ca să nu pot vorbi cu mama", spune Alina.

Alina era bătută şi ameninţată cu moartea zilnic

De atunci au început ororile. Femeia povesteşte că o bătea şi o ameninţa zilnic cu moartea. Ba chiar odată a vrut să se izbească cu maşina într-o fântână, în timp ce era şi fetiţa lor înăuntru.

În 2022, Alina a depus plângere împotriva bărbatului și s-a mutat într-un cămin de plasament din care în cele din urmă a plecat de bunăvoie.

"Am plecat pentru că m-am simțit presată să fac asta. Nu m-am simțit protejată. În fiecare zi mă întrebau dacă am găsit ceva cu chirie și când am de gând să plec", a spus tânăra.

În situația de a se regăsi într-o țară străină, fără să cunoască bine limba (pe care nu a putut-o învăța din cauza izolării), fără sprijin, fără ajutor și cu două fetițe, a decis să se întoarcă la abuzator.

"Am făcut această greșeală pentru că am fost împinsă de circumstanțe", a explicat ea. De atunci, tânăra a încercat să repare relaţia cu bărbatul.

Românca povesteşte că avea încredere în tatăl fetiţelor şi că nu se gândea că ar putea să le facă vreun rău

"Chiar dacă avea un ordin de restricție, mă simțeam mai în siguranță dacă vorbeam cu el. M-a rănit, dar nu m-am gândit la mine sau la el, m-am gândit la fericirea fiicelor mele. I-a iubit foarte mult și l-au iubit", a spus tânăra.

Mai mult, în timpul interviului, ea a recunoscut că i-a oferit tatălui ocazia pentru ca acesta să petreacă mai mult timp cu fiicele lui și că, într-un fel, el era persoana în care avea cea mai mare încredere, deoarece nu s-a gândit niciodată că el le-ar putea răni.

Totuși, singurul motiv pentru care Alina a încercat să menţină o relaţie bună cu tatăl fetițelor a fost ca să poată să le ducă în România.

"Am vrut să merg în țara mea, dar în instanță mi-au spus că nu pot pleca nici măcar din Andaluzia până la încheierea procesului (care era programat pentru 10 aprilie)", a explicat ea.

Tânăra stă zi şi noapte la mormântul fetiţelor sale. "Le caut și nu accept că nu le găsesc"

Acum, tânăra de 23 de ani a spus că nu se simte în stare să plece de lângă mormântul fiicelor ei.

"Acolo sunt fetele mele", a spus ea, la fel cum încă nu s-a simțit suficient de puternică pentru a se întoarce în casa în care a locuit cu cele mici, pentru că totul îi amintește de ele.

În prezent, locuiește în casa unei prietene și în fiecare noapte, se întoarce la cimitir pentru a aprinde două lumânări în memoria îngerașilor ei.

Cu excepția zilei în care a avut loc tragicul eveniment și a înmormântării dureroase a fetelor, Alina a decis să nu apeleze la un psiholog și a încetat să ia medicamente.

"Vreau să merg înainte cu propriile mele forțe", a spus ea în interviul cu Toñi Moreno.

Cu toate acestea, recunoaște că nu s-a împăcat cu pierderea sa.

"Le caut pe fete și nu accept că nu le găsesc. Simt că ceva s-a stricat și nu pot repara", a spus ea.

