Imaginile au fost surprinse pe una dintre cele mai importante artere din Bucureşti, dimineaţă, la o oră extrem de aglomerată. Una dintre maşinile încolonate în trafic s-a aprins din senin, în mers.

Incidentul a atras atenția martorilor: ''Doamne fereşte! Nu a fost aşa ceva de multă vreme. Da, ajunge la bloc. Ia uitaţi! Mamă!''.

Flăcări uriaşe, înalte de câţiva metri, urmate de mai multe bubuituri, declanşează panica în zonă. Incendiul s-a extins la alte cinci maşini din apropiere. Şoferul a fost nevoit să abandoneze maşina pentru a reuşi să iasă la timp din autoturismul care a fost cuprins de flăcări.

Din maşina care costă câteva zeci de mii de euro a rămas doar carcasa carbonizată.

''Eram în mers, s-a auzit o bubuitură, a început să se accelereze necontrolat. Am reuşit să opresc aici, am reuşit să mă dau jos. Începuseră să iasă flăcări din dreapta, de sub capotă şi asta a fost. Întâi a bubuit ceva, apoi s-a accelerat, prinzând viiteză şi cu chiu cu vai am reuşit să o opresc. Am încercat să mă duc la portbagaj, nu am putut. Am făcut plinul de motorină la ora 8. Aveam rezervorul plin'', a spus proprietarul mașinii.

Vâlvătaia violentă s-a întins în câteva minute la alte şase maşini parcate. Şoferii care au acum maşinile scrum încearcă să îşi recupereze pagubele.

Șoferul sau proprietarul auto de la care a pornit incendiul trebuie să repare prejudiciul. Dacă circumstanța acoperită de polița RCA se va despagubi pe RCA, dacă nu se va suporta din fonduri proprii, explică Marius Constantinescu, broker de asigurări.

Traficul în zonă a fost blocat câteva zeci de minute, până când pompierii au reuşit să stingă flăcările şi să cureţe strada.

