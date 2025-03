Flăcările au izbucnit în jurul orei 19. Fumul dens şi înecăcios s-a extins rapid în întreg imobilul. Panicaţi, locatarii au fugit cât i-au ţinut picioarele.

"A sunat alarma blocului, ne-am îmbrăcat şi am coborât din bloc când am simţit fum", povesteşte un locatar.

Pompierii ajunşi la faţa locului au evacuat persoanele rămase în locuinţe şi au stins rapid flăcările.

"La locul evenimentului s-au deplasat de urgenţă 4 autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, o autospecială pentru transport special şi victime multiple, precum şi două ambulanţe SAJ", spune Zoriţa Mirov, ISU Timiş.

"Am văzut că s-a luat curentul şi m-am uitat pe geam, am văzut că sunt poliţia, pompierii şi am coborât direct".

"Într-adevăr casa scării este inundată cu fum, pomierii încearcă să evacueze fumul acum", spun locatarii.

De la ce ar fi pornit incendiul

Incendiul ar fi pornit de la tabloul electric al blocului şi nu este prima dată când viaţa celor care locuiesc în bloc a fost pusă în pericol.

"E un bloc nou din 2015, deci nu prea nou şi e a doua oară în trei luni de zile. Acum trei luni de zile a luat foc aici, la etajul 1".

"Suntem la a doua tentativă, acum trei luni a fost în scara C, astăzi a pornit în scara B. Nu ştim cauza exactă. Nu ştiu, deocamdată nu avem multe informaţii, vedem mai târziu", spun locatarii.

Cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit electric. Din fericire nimeni nu a fost rănit.

