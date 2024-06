Imaginile surprinse imediat după deflagraţie sunt şocante. Această femeie lucra la etajul 1, unde erau birourile magazinului de bricolaj. Năucită de suflul exploziei, angajata coboară pe structura de metal a clădirii, printre resturile de moloz.

Mărturiile angajaţilor de la Dedeman Botoşani

Cinci dintre angajaţi sunt în stare gravă, internaţi la spitalele din Iaşi şi Bucureşti. Trei sunt intubaţi pentru că au arsuri pe căile respiratorii. Alţi doi pacienţi se recuperează la spitalul din Botoşani. Între timp, la locul tragediei, continuă ancheta.

Vezi și

"Nu aveau pe unde să iasă de la dărâmături. Era haos, toţi ieşeau pe unde apucau. Nu puteai să te uiţi, vedeai oamenii cum sar", a spus un martor.

"A căzut acoperişul, rigips, ce a căzut pe noi. Erau doi băieţi care au fost puşi la pământ, tăiaţi pe faţă. Am ieşit prin geamuri afară. Am văzut oameni arşi, loviţi. Am fost lovit la mână, aveam sânge. M-am lovit la şold", a mărturisit un angajat.

Instalaţia de gaz e verificată de specialişti cu o dronă

Instalația de gaz, la care se lucra în momentul exploziei, e verificată acum de specialişti. Un rol cheie în anchetă îl au şi cei de la INSEMEX, Institutul de cercetare minieră și protecție antiexplozivă. Experţii de la Petroşani adună probe din clădirea avariată grav de deflagraţie pe care le vor duce în laborator. Aici au ajuns şi criminalişti de la Bucureşti care ajută la anchetă.

A fost ridicată inclusiv centrala termică la care se făceau lucrări în momentul dezastrului. Specialiştii au adus şi o dronă care să îi ajute să verifice cât de avariată este clădirea şi să estimeze daunele. În plus, au început deja audierile martorilor.

"Avem interviuri cu cei implicaţi în eveniment, cu societăţile care au contribuit sau au dus la producerea acestui eveniment", spune Alexandru Câmpeanu, ITM.

Întrebat de ce a preluat Bucureştiul ancheta, Alexandru Câmpeanu a răspuns: "Pentru că sunt multe victime."

În acest moment nu are nimeni calitatea de suspect. Deocamdată se fac cercetări pentru distrugere din culpă în formă agravată dar nu e exclus ca în perioada următoare să vorbim şi de acuzaţii de vătămare corporală.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Cum vă feriţi de caniculă? Limitez activitatea în aer liber Port îmbrăcăminte adecvată, ușoară și largă Beau multe lichide

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰