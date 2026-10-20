Este alertă maximă în sistemul de învățământ, după un atac șocant și de-a dreptul inexplicabil de la o școală din Bistrița. Un elev premiant, de clasa a șaptea, s-a deghizat într-un costum al trupelor de comando, a înjunghiat o profesoară și a năvălit într-o sală de clasă, unde ținta lui ar fi fost un coleg. Deși acuzația oficială este de tentativă de omor, din cauza legilor din România, nici agresorul minor și nici părinții lui nu vor răspunde penal. Sistemul nostru asistă din nou, neputincios, la un masacru evitat doar prin miracol.

"A bătut de mai multe ori în uşă. A ieşit doamna de mate şi a atacat-o. A deschis uşa, a lovit-o pe profesoară şi a intrat peste noi", a povestit un elev.

Andi era un copil cu note bune, premiant an de an. S-a născut în Spania, iar părinţii s-au întors ulterior în România. De la clasa pregătitoare, învăţa la Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa. Şi nimic nu părea să anunţe oroarea.

Pe cine voia să atace de fapt adolescentul

Adolescentul de numai 13 ani şi-a pus însă în aplicare planul de a-şi ataca un coleg, care tocmai ce se transferase la începutul anului.

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Profesoara care a încercat să-l oprească şi un elev care i-a sărit în ajutor sunt acum în spital, dar în afara oricărui pericol. Pentru copiii care au trăit clipele de groază, şcoala nu a mai fost, din acel moment, un loc sigur.

Cu faţa ascunsă de o cagulă şi o cască de camuflaj, agresorul de 13 ani a bătut la uşa clasei a şasea şi a înjunghiat-o de mai multe ori pe profesoara care îi ceruse să plece. Un elev a intervenit să o apare, însă a fost şi el rănit. Atacatorul s-a năpustit, apoi, în clasă. Speriaţi, copiii au început să fugă din calea lui. Agresorul a urmărit însă câţiva elevi şi i-a lovit orbeşte cu arma de mai multe ori.

"L-am împins, am aruncat cu scaune, cu tot ce aveam la noi. Apoi a venit Poliţia", spune un copil.

"M-a sunat fata mea disperată, foarte speriată. A intrat un copil cu cuţitul, asta mi-a spus, că e disperată şi că îi e foarte frică", povesteşte o femeie.

Angajaţii şcolii au intervenit, alertaţi de ţipetele elevilor

Alertaţi de ţipetele copiilor, doi angajaţi ai şcoli au intervenit şi au pus capăt terorii.

"Am luat cu profesorul de sport cuţitul, cuţit tip briceag. L-am imobilizat şi l-am luat deoparte din clasă", explică paznicul şcolii.

Înainte de ore, agresorul s-a fotografiat cu un cuţit în mână în toaleta şcolii şi a anunţat pe TikTok ce vrea să facă.

Surse judiciare au mărturisit că în baia şcolii s-au găsit semne neonaziste şi mesaje care instigau la ură.

"Am văzut în baie pe pereţi şi pe toaletă, ceva cu cuţite şi o icoană cu ceva cu coarne", povesteşte un elev.

Voia să transmită atacul în direct, inspirat dintr-o tragedie care a avut loc la o şcoală din Moscova anul trecut.

Doar că planul ar fi fost pus la punct cu mult înainte. Andi le-ar fi spus pe reţelele de socializare că se gândeşte la atac de opt luni. Ar fi făcut chiar şi o listă cu patru colegi pe care îi avea în vizor, din propria clasă şi dintr-o altă clasă a şcolii.

De ce nu va fi arestat şi judecat adolescentul

Pentru că are sub 14 ani, limita de la care începe răspunderea penală, atacatorul de la şcoală nu va fi arestat şi judecat.

Atacatorul de la Bistriţa a fost dus la spital pentru investigaţii medicale şi ulterior transferat aici, la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca. Pentru că nu poate fi arestat, conform legii, va ajunge într-un centru al Protecţiei Copilului, sub strictă supraveghere.

"Îndemnul meu către toţi oamenii din sistemul de educaţie este, în primul rând, să stea de vorbă cu copiii să afle ce probleme au pentru că măsuri de securitate este foarte greu să putem lua vreodată", menţionează Sorin Ion, secretar de stat în Ministrul Educaţiei.

Directoarea şcolii vrea să ceară acum primăriei să instaleze la intrare porţi pentru detectarea metalelor ca să evite astfel de incidente. Până atunci, cursurile sunt suspendate la şcoală, iar astăzi elevii învaţă exclusiv online.