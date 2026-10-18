Explozia puternică a unui transformator al Centralei Electrice de Termoficare Iaşi a lăsat un oraş întreg fără căldură şi apă caldă. Zeci de mii de familii, spitale şi şcoli sunt afectate. Se caută soluţii de urgenţă, în timp ce angajaţii centralei încearcă să remedieze avariile.

O bubuitură puternică. Apoi flăcări și fum gros. Un transformator electric a explodat, aseară, la CET Iași, iar incendiul s-a extins rapid pe aproximativ 1.000 de metri pătrați. Zeci de pompieri au fost mobilizați să-l stingă.

Un transformator electric a explodat la CET Iași

"Ați văzut fumul atât de negru pentru că foarte multe dintre echipamente au protecție cu cauciuc, cauciuc care a luat foc.", spune Alin Aivănoaei, director Termoservice Iași.

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Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar centrala s-a oprit. De la un întrerupător ar fi pornit totul.

"Centrala este veche, foarte veche, instalațiile electrice care au pocnit sunt puse prin anii 1960. S-a dus în lanț până când au explodat cablurile de medie tensiune, inclusiv din centrală.", explică Mihai Chirica, primar Iași.

"Centrala a rămas pe zero, nu se mai are, nu este alimentată electric. E oprită în totalitate, nu produce nici megawați, nici termic.", precizează Sorin Turcu, președinte Sindicatul Energia.

Totul ar fi pornit de la un întrerupător

Prin urmare, municipiul Iași nu mai are de aseară apă caldă și căldură. Sunt afectate locuințe, dar și aproape 140 de instituții publice și peste 170 de agenți economici.

Avaria afectează peste 22.000 de locuințe racordate la sistemul centralizat de încălzire. Până la remedierea problemei nimeni nu va mai avea nici apă caldă și nici căldură prin sistem.

Municipiul Iași nu mai are de aseară apă caldă și căldură

De lipsa apei calde se plâng toți cei afectați.

"E bine că ne mai lasă gazul. Dacă n-ar fi nici gazul ca să încălzim apa.", spune o locatară.

Doina Marco nu știe câtă vreme va fi nevoită să își încălzească apa pe aragaz.

"O să suferim o perioadă, e greu. Încălzim apa la aragaz să ne spălăm, să mai folosim la ce ne trebuie. Mai luăm o hăinuță pe noi, ce să facem, sper să nu dureze prea mult.", mărturisește Doina Marco, locatară.

Și mai greu e pentru cei care au copii.

"Acum nu avem căldură, nici apă caldă nu avem. Mai punem o păturică pe copii așa în plus.", spune un locatar.

"Foarte greu, la patru copii, destul de greu, mai ales că fac și sport.", adaugă o altă femeie.

Probleme vor fi și mâine, când copiii vor ajunge la grădinițe și în școli.

"Directorii unităților de învățământ din județul Iași au fost rugați să analizeze cu atenție situația din școlile pe care le coordonează și să identifice surse alternative de încălzire care pot fi utilizate în condiții de siguranță.", spune Antonina Bliorț, Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Spitalele, în schimb, folosesc acum generatoarele de rezervă. Peste 30 de angajați ai centralei caută soluții pentru reluarea cât mai rapidă a activității.