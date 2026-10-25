Prezenţă inedită în turnul de control al Aeroportului din Tuzla. Indiferent de tură, traficul aerian e urmărit, îndeaproape, şi de şase ochi de pisică. Mascotele turnului de control sunt vedete... pe internet.

Marian, sora lui - Lenți, și Molly sunt cele trei vedete cu blană care și-au găsit loc în rutina angajaților aeroportului Tuzla. De aproape doi ani, pisicile sunt nelipsite din Turnul de Control. Ele au fost, de altfel, şi primele care s-au mutat în noua clădire.

"Făcusem nişte planuri să avem o pisică mare şi grasă să stea în turn, apoi ne-am gândi că s-ar putea să se plictisească singură şi am ales pe Marian şi Lenţi, care erau frate şi soră. Le-am luat când aveau 2 luni de zile de la un beach bar din Eforie Sud. După vreo 2-3 luni a ajuns aici şi Molly, venită de la Bucureşti. Este pisica uneia dintre colegele noastre", a declarat George Halichia, director Aeroport Internaţional Tuzla.

Au chiar şi cont bancar

Şi uite-aşa, controlorii de trafic aerian îngrijesc, azi, trei pisicuţe drăgălaşe, fiecare cu personalitatea ei. Marian, singurul motan, este mâncăciosul. Mai roade cabluri, dar înfulecă şi jumătate de cozonac. În schimb, sora sa, Lenţi, este cea mai cuminte şi drăgăstoasă.

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Molly este cea mai mare dintre cele 3, are 4 ani şi este fără îndoială şefa grupului. Are o personalitate puternică, îşi alege cu grijă oamenii de care se apropie şi nu se lasă cucerită chiar atât de uşor.

Cele trei feline sunt răsfăţate şi îngrijite de angajaţii turnului de control. Pe lângă mâncare, nisip şi jucării, pisicile au şi ele turnurile lor. Două la număr.

"Turnul roz este preferatul lui Marian. Au 8 părinţi care le întreţin. De fiecare dată când au nevoie de nisip, de mâncare, se anunţă pe un grup. Hei, nu mai e nisip la pisici. Se comandă şi se împarte la cei 8 părinţi", mai spune George Halichia, director Aeroport Internaţional Tuzla.

În plus, pisicile au şi un cont bancar, în care lumea poate să doneze. Prezenţa felinelor în turn îi ajută pe angajaţi să se relaxeze într-un cadru altfel solicitant.

"Uneori, câteva minute de interacţiune cu un animal ne ajută să ne detaşăm de presiunea sarcinilor şi să revenim mai liniştiţi la ceea ce avem de făcut", a declarat Elena Stambuli, psiholog.

Pe site-urile de socializare pisicuţele strâng sute de likeuri. Fanii lor au doar cuvinte de laudă la adresa celor care au grijă de ele.