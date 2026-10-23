Un autoturism de lux, în valoare de peste un milion de lei, aflat în atenția autorităților din Germania, a fost descoperit de polițiștii de frontieră români în zona Calafat. Mașina era condusă de un cetățean bulgar, în vârstă de 59 de ani, și figura în bazele de date internaționale ca fiind căutată pentru confiscare.

Mașină de lux căutată pentru confiscare în Germania, depistată la Calafat. La volan era un bulgar - Poliția de Frontieră

Descoperirea a fost făcută joi, 22 octombrie 2026, în jurul orei 15:25, în timpul unui control efectuat de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu agenți ai Poliției Municipiului Calafat.

Oamenii legii au oprit un autoturism înmatriculat în Germania, la volanul căruia se afla un cetățean bulgar de 59 de ani. În urma verificărilor realizate prin aplicația eDAC, polițiștii au constatat că mașina figura în bazele de date cu mențiunea „obiect căutat pentru confiscare”, în baza unei alerte emise de autoritățile germane.

Mașina, evaluată la peste un milion de lei, indisponibilizată

Autoturismul, evaluat la 1.069.700 de lei, a fost indisponibilizat de autoritățile române, iar în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de tăinuire.

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Cercetările continuă, urmând ca, la finalizarea acestora, procurorii să stabilească măsurile legale care se impun.

Potrivit Poliției de Frontieră, depistarea autoturismului a fost posibilă datorită colaborării dintre structurile naționale de poliție și schimbului de informații prin canalele de cooperare internațională, în contextul aplicării regulilor Schengen.

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu precizează că desfășoară zilnic acțiuni alături de celelalte instituții competente pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor, precum și pentru identificarea persoanelor care încalcă legea.