Atacul a fost filmat de o cameră de supraveghere din zonă. În toiul nopţii, un individ îmbrăcat cu un hanorac larg şi cu faţa acoperită de glugă se apropie de maşinile parcate lângă blocuri, se duce ţintă la unul din autoturisme, scoate o sticlă cel mai probabil cu benzină şi stropeşte maşina. Nu durează mai mult de două secunde până când izbucnesc flăcări violente.

Focul s a extins rapid la celelalte maşini din parcare. Locatarii au sărit din pat, treziţi de zgomotul infernal al bubuiturilor.

"Pe la 3 jumătate - 4 s-a auzit o bubuitură, mici prima dată, apoi una mare, flăcări apoi până la etajul 1, le-am văzut stând în pat. bubuituri din toate colţurile", spune Ionuţ.

Oamenii au ieşit speriaţi în stradă şi au încercat să-şi mute maşinile de lângă cele patru autoturisme care ardeau ca o torţă. Alte patru maşini sunt avariate, au farurile şi caroseria topite. Paguba sare de 30 de mii de euro.

Nu toţi proprietarii aveau asigurare

"O bubuitură puternică, o flacără înaltă, fum negru. Am maşina aici, am coborât imediat şi am luat-o", spune alt proprietar.

Surse Observator spun că două dintre maşinile care s-au făcut scrum ar fi ale fiului unui fost poliţist din oraş. El ar fi fost ţinta atacului. Tânărul şi tatăl lui ar avea o firmă de construcţii, îngropată în datorii. Nu e exclus ca un client nemulţumit să se fi răzbunat.

Până au ajuns pompierii, oamenii au privit îngroziţi cum vâlvătaia se întinde pe faţada blocului. Flăcările au fost atât de puternice încât efectiv au topit balconul de la etajul întâi.

"Am ieşit la geam, o flacără mare ce era aici...Etajul unu e afectat", povesteşte alt proprietar.

"Ne-am îmbrăcat repede, ne-am luat ce am găsit, am ieşit cu copiii afară. Inişial am crezut că e ceva în scară, sub noi", spune altul.

Nu e singura pagubă pentru proprietar

Două din cele patru maşini distruse parţial de incendiu erau ale lui. Iniţial, pompierii au anunţat că incendiul a pornit de la un scurtcircuit, dar acum atacatorul este căutat de poltisti

"ISU şi poliţia au zis de un scurtcircuit, oamenii au vorbit că s-a aruncat ceva sub maşini", spune el.

