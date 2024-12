Pericolul pândeşte la orice pas în Maternitatea Odobescu din Timişoara. Zilele trecute, o gaură uriaşă a apărut în tavanul unui grup sanitar, chiar în apropierea sălii de operaţii.

La un pas de prăbuşire

"S-a chemat un inginer structurist, ca să evalueze situaţia, care a dat o notă tehnică prin care spune că este pericol iminent şi în alte zone să se întâmple acest lucru", a declarat Flavia Zară, managerul Spitalului Municipal Timişoara.

Vezi și

Pentru a se evita o tragedie, secţia ATI de neonatologie are deja lacătul pe uşă, iar 8 bebeluşi au fost trimişi la alte spitale din oraş. Şi nou-născuţii rămaşi în spital vor fi mutaţi, iar saloanele vor fi verificate. Naşterile şi urgenţele vor fi şi ele redirecţionate către alte maternităţi.

"Aşteptăm să vedem care este rezoluţia finală a inginerilor de structură şi în funcţie de asta, vedem ce lucrări trebuie făcute", a declarat Flavia Zară, managerul Spitalului Municipal Timişoara.

"Cu echipele noastre de ieri am mers am decopertat podeaua, am intrat în pod, am verificat mai adânc structura şi probabil săptămâna viitoare vom avea o expertiza semnată şi parafată şi vom putea lua o decizie şi vom începe o intervenţie de urgenţă acolo", a declarat Ruben Lațcău - viceprimarul Timişoarei.

Maternitatea din Timişoara NU este la primul incident grav. În vară, într-o altă aripă a unităţii sanitare, tavanul cabinetului în care erau consultaţi prematurii s-a prăbușit tot din senin. Clădirile în care funcționează maternitatea Odobescu sunt foarte vechi, iar până acum NU au fost făcute lucrări de consolidare a structurii de rezistenţă.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat deja scumpiri la cumpărăturile sau activităţile legate de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰