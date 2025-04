După mai multe înfăţişări avute la instanţele din Constanţa, Neculai Mitrea, zis Şacalul, şi-a recunoscut cele două crime în faţa judecătorilor. Probele strânse de procurori au fost suficiente astfel încât bărbatul să nu mai poată nega şirul infracţiunilor. În plus, speră să obţină o pedeapsă mai blândă.

"Doresc să recunosc faptele. Dar nu pot să recunosc modul de săvârşire a faptelor. Mă refer la cele de omor. Nu a fost nicio premeditare în comiterea acestor infracţiuni. Nu am ştiut de prima victima ca a murit. Am aflat când am fost arestat", transmite într-o declaraţie Neculai Mitrea.

"Cea mai mare pedeapsă pe care o riscă domnul Mitrea este detenţia pe viaţă. Cu siguranţă urmăreşte să obţină o soluţie cât mai favorabilă", spune Mircea Gherasim, avocat victimă.

Vezi și

Cum a ţintit cele două victime

Şacalul a spus că şi-a contactat prima victimă, pe Delia, în vârstă de 34 de ani, pe un site de escorte. A mers în apartamentul ei din Mamaia-Sat. Apoi, a constatat, după vizită, că-i lipsesc o mie de lei din portofel. S-a întors pentru a o înfrunta pe femeie.

"A spus că i-a fost teamă de proxenetul ei. Mi-a spus că avea o sumă de făcut în fiecare zi. Şi dacă nu făcea norma… A recunoscut că mi-a luat banii, dar că nu îi dă înapoi. Eu nu am plecat, m-a amenințat și am lovit-o în zona bărbiei. Un singur pumn i-am dat. A rămas inconștientă acolo. Am plecat", transmite într-o declaraţie Neculai Mitrea.

Când a ieşit pe uşă apartamentului pe care Delia îl închiriase în staţiunea Mamaia Şacalul i-a luat şi cheile de la maşină. Nu ca să o fure, susţine el, ci ca monedă de schimb pentru cei o mie de lei. Cum femeia nu l-a mai căutat, bărbat ar fi vândut autoturismul în Bulgaria.

Şirul mărturisirilor a continuat şi în cazul celei de a doua victime. S-ar fi cunoscut de mai mult timp cu Denisa, o tânără de 28 de ani, tot escortă de lux. A luat-o de la hotel în dimineaţa zilei de 27 august şi a dus o în casa unde locuia cu concubina lui şi cei patru copii minori ai ei.

"Am consumat substanțe interzise. Am avut raporturi sexuale. Mi-a cerut mai mulți bani. A insistat și m-a amenințat că va chema niște cunoștințe. Și că voi avea de suferit. Am lovit-o tot cu pumnul. O singură dată. A căzut la podea. Apoi, eu am plecat din casă. (...) A doua zi m-am întors. Am văzut că nu se mai mișcă victima", transmite într-o declaraţie Neculai Mitrea.

Denisa ar fi fost încuiată într-o baie o zi şi o noapte. Neculai Mitrea a fost ajutat de unul dintre băieţii concubinei sale să urce trupul fetei în maşină. Şi-a luat un alt complice pentru transport, iar de aici, din Năvodari, s-au îndreptat către Sinoe.

Bărbaţii au fost surprinşi de camere în maşina Denisei

Căutau un loc să scape de cadavru. Au ajuns în mijlocul câmpului, între Sinoe şi Mihai Viteazu, unde au abandonatul trupul tinerei lângă o fermă de pui. Zona este frecventată de şacali, iar indivizii ştiau lucrul acesta. Au sperat să scape de dovezi.

La o săptămână distanţă, în plină noapte, a fost urmărit de poliţişti pe aceleaşi străzi din Sinoe. A încearcat să scape, însă s-a răsturnat cu maşina Denisei. Aşa a ajuns pe mâna poliţiei care a făcut legătura cu cele dpuă crime.

Tot astăzi, concubina Şacalului şi fiul acesteia şi-au recunoscut la rândul lor faptele, însă au precizat că au fost obligaţi să le comită.

Individul are un dosar infracţional stufos

A fost prins de mai multe ori fără permis la volan, iar în urmă cu două luni s-a aflat că a fost ajutat chiar de un poliţist pentru a muşamaliza un accident comis între cele două crime. Agentul este acum sub control judiciar.

Familiile celor două victime îi cer lui Neculai Mitrea despăgubiri de un milion de euro.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Copiii voştri întâmpină probleme în a-şi găsi un loc de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰